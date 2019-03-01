黎芷珊與前度鄭伊健再見亦是朋友　入場睇騷與鄭太蒙嘉慧合照

鄭伊健一連6場《Along With Ekin Live Concert 2019》紅館演唱會連日來反應熱烈，不少樂迷都入場支持心目中的「浩南哥」，伊健亦落力演出回饋一班粉絲，不但唱出經典冧歌及快歌，更換上多個造型。而他的圈中好友也都有捧場，昨晚（28/2）伊健舊愛黎芷珊聯同好友譚玉瑛、吳晶晶等睇騷，更到後台探班！

鄭伊健、黎芷珊、譚玉瑛、吳晶晶都曾主持兒童節目。（Facebook圖片）

芷珊在Facebook上載多張照片，寫道：「永遠都咁靚仔嘅鄭伊健！Congratulations演唱會好好睇！今晚仲有『黃金兄弟』即興上台，正呀！」芷珊除了與伊健合照之外，伊健太太蒙嘉慧（Yoyo）更搭着芷珊膊頭、面貼面合照，相當親密。芷珊當年曾與伊健有一段維持3年的戀情，如今與鄭氏夫婦相處融洽，關係友好，也令不少人憶起兩人識於微時的戀情。

芷珊與蒙嘉慧面貼面合照。（Facebook圖片）

伊健與芷珊再見亦是朋友。（Facebook圖片）

伊健自入行後先後與黎芷珊、邵美琪、梁詠琪及蒙嘉慧拍拖，段段感情都刻骨銘心。伊健與芷珊當年同是兒童節目《430穿梭機》的主持，兩人拍拖3年，伊健甚至試過把身份證當作生日禮物送給芷珊，可見他相當花心思，可惜最後還是分手收場。芷珊曾在訪問中透露當年自己脾氣差，兩人爭吵不休，所以這段姊弟戀未能走到最後。2012年芷珊主持節目《最佳男主角》時，邀請到舊愛伊健擔任嘉賓，兩人沒有絲毫尷尬，反而變成了一對彼此熟悉的老友。

伊健曾擔任芷珊主持的節目《最佳男主角》嘉賓，暢談心底話。（網上圖片）

而伊健與太太Yoyo在一次羽毛球聚會時認識，當時在朋友的無心安排下，兩人打出愛火花。雙方一拍即合，志趣相投，伊健更笑言Yoyo比他更貪玩！之後他在演唱會上承諾迎娶相戀七年的Yoyo，最後兩人修成正果，在日本圓婚。伊健與Yoyo在生小朋友方面也達成共識，兩人結婚至今依然十分恩愛！

伊健、芷珊、Yoyo三人關係友好。（微博圖片）