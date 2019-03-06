【世界奇妙物語】「元祖直樹」柏原崇演超現實愛情劇　結局勁催淚

虛擬實境（VR）現在非常流行，但原來近廿年前的日本神劇《世界奇妙物語》（港譯：《奇幻世紀》）2000年的其中一個單元《模擬結婚程式》中，有一台比VR更厲害的儀器，這儀器能模擬主角結婚後情況的機器，戴上後，腦海裡便會出現未來的情境。不過，如果能有預知未來的機器，還會有人相信婚姻嗎？

如果真的有這麼的一台儀器，其實也可以用在人生不同的範疇吧。（網上圖片）

和其他《世界奇妙物語》的故事並不同，這是一個少有的愛情單元故事。作為日本富士電視台的著名作品，《模擬結婚程式》跟經典恐怖故事《雪山凶靈》同屬2000年的電影特別篇。而《模擬結婚程式》也一樣經典。

儀器類似用腦電波去模擬出將來的情境。（網上圖片）

故事的男主角德永有一由被稱為「惡作劇之吻」的「元祖直樹」，柏原崇飾演，他更被稱為「20世紀末的美少年」。而女主角高城千晴就是由有份參演日劇《悠長假期》的稻森泉飾演。故事從他們邂逅的一幕開始，他們因為避雨在一間戲院門口相遇和認識。然後鏡頭一轉，便跳到他們要準備婚禮的場景了。

日本男星柏原崇當年主演《惡作劇之吻》的男主角入江直樹。（網上圖片）

婚姻的服務公司提供了一系列的禮品，其中會為他們錄下一套紀錄自己對對方的心聲的錄影帶會在他們結婚十週年時寄給他們。而且還有一項「模擬結婚程式」服務，用他們的DNA去預測和模擬出他們婚後幾十年的生活，在腦中呈現出將來的影像，可是他們的這個程式卻包含了對他們命運的推測。但儀器預測出來的卻是悲劇收場，當中有大大小小的爭吵和性格上的矛盾，最後男女主角決定離婚。

男女主角在接受儀器的分析中。（網上圖片）

預計到這個結局，有一和千晴深信不移，決定取消婚禮並分手。分開後的某天，千晴收到婚姻公司退回給他們的錄影帶，但卻不小心掉亂了，千晴聽到了有一對他當初的剖白，千晴一直深信他們的相愛是緣份，但其實原來是有一的故意安排，為了想結識千晴而出現在戲院門口跟她搭訕。最後，有一說，希望他們再次到相遇的戲院，如果當天上演的電影是愛情片，那麼他們的相遇就是命中注定的。最後，千晴跑到了戲院，上演的卻是一套恐怖片，但心有靈犀地，男女主角都有趕到戲院。然後他們就一如幸福的童話故事一樣，又重回大家身邊。

男主角在錄影帶中向女主角剖白。（網上圖片）

不過，鏡頭一黑，原來之前的一直是模擬程式的內容，心裡忐忑的男女主角，最後還是繼續在一起。

故事算是Happy Ending，但其實最後他們也可能是離婚收場吧。（網上圖片）

這個單元跟之前《世界奇妙物語》的故事非常不同，沒有詭異，沒有鬼怪，但都是一樣哲理深刻的。而2000年裡面的科技，其實可能在19年後的今天或不久的將來會出現。只是當中的情節，看似有點老掉牙，但其實還是蠻催淚的，有一的剖白，不禁令人想，是將來重要，還是現在的一刻重要？

故事中的二人最後還是選擇了相信愛情和感覺。（網上圖片）

既然程式是按照他們的DNA來推測命運的，那麼程式裡的前半部分是極有可能會在現實發生的，但最後他們選擇了現在的一刻，選擇相信感覺。大部分婚姻其實都只是靠一瞬間的感覺或觸動，愛情也一樣，很多時靠的都是感性的部分，但當我們真的可以預知未來的時候，真的還會有人相信婚姻相信愛情嗎？當然世界上會有幸福美滿的愛情故事。不過呢，如果要面對這麼多兩難的情況，我還是拜託千萬不要有這台機器被發明出來了。

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