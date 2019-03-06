【多圖】TVB也有大隻耆英？　六旬爆肌男：我每日做3000下Sit-up

最近網友又再次談論一位來自山東的70歲老伯伯，原因並非他擁有過人智慧，而是他有一身肌肉，連後生仔都望塵莫及。他叫楊新民，參加過逾百場健美比賽的他更曾經奪得冠軍，近年還參加美國的「Arnoald Classic」比賽，並於元老組取得第4名，非常犀利。

點擊下圖觀看楊新民的一身肌肉：

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別以為這些「大隻耆英」只有內地先有，其實香港都有不少，好可能大家身邊都有一個！而代表人物就一定是以下介紹的這一位，他更幾乎每天在無綫（TVB）節目中亮相，他便是現年63歲的股評人「郭Sir」郭思治。

郭思治經常在節目《智富360》中亮相。（電視畫面）

現在是證券公司行政總裁的郭Sir，多年來都在各大電視台、電台和報章中分享投資心得，如果有留意到無綫財經．資訊台，都會發到郭Sir幾乎每日都會在節目《智富360》裏面亮相，只不過沒想到他筆挺西裝之下，收藏了一身澎湃的肌肉。

之前，郭思治在北京出差時便趁空閒到長城走一趟，雖然天氣得攝氏幾度，但他行兩步已經覺得好熱，所以便脫下上衣赤裸上身繼續行，想不到吸引到外國女遊客上前要求合照。（Facebook）

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最近，有「股壇大隻佬」之稱的郭Sir終於在電視節目中騷肌，他在《無耆不有》裏面便大談健美心得：「我真係好貪靚，因為呢六嚿腹肌跟咗我咁多年，我唔可以冇咗佢。」主要鍛鍊線條和肌肉結實程度的他，每天會用1.5至2小時做運動，一般來說，每天會做2000至3000下Sit-up，鍛鍊人魚線的也做1000下，左、右兩邊腰各做500下：「胸、背脊、膊頭同手，每組做100下。」

除了運動，郭Sir亦嚴格控制自己的飲食，每餐份量都計得好足，好清楚自己放了幾多油、糖落口：「如果我冇記錯，我已經40幾年冇飲過咖啡同奶茶，我淨係飲檸水、檸茶，唔加糖。」午餐只會吃一個蘋果和一個麥包，晚餐會吃菜和肉，但白米飯份量就不多，一星期只有一至兩碗飯左右：「老實講，我過去十幾年，冇記錯嘅話，係冇食飽過。我從來都冇試過，要飽到鬆開褲頭。」

點擊下圖觀看郭Sir親身示範後生仔都未必做到的高難度動作：