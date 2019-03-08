「國民妹妹」IU再進化變身「武林高手」　做MV女主角過萬網民哄動

即時娛樂
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IU果然有號召力，MV預告片在Youtube上架一天，就已經有27萬點擊。（截圖）

韓國「國民妹妹」IU（李知恩）在2017年與韓國Hip Hop組合Epik High合作歌曲《Love Story》，推出時在網上獲得一致好評，Youtube點擊數更已超過5百萬人次，讚好亦有近4萬，成續可謂是相當不錯。當時IU除了客串了Epik High的歌曲之外，後來也擔任了對方演唱會上的嘉賓，實在給了樂迷十足的驚喜，而Epik High也將於3月11日發行他們在2019年的新專輯《sleepless in __________ 》。

去年（2018年）IU在香港也開過演唱會，大家仲記唔記得？（資料圖片）

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雖然此次IU就未有在Epik High的專輯上一展歌喉，不過她就以MV女主角的方面與粉絲見面。在술이 달다 (LOVEDRUNK) ft. CRUSH的MV預告中，IU就化身成一個「武林高手」，雖預告片只有短短16秒，但已能看出IU的「功架」十足。不少網友也紛紛留言表示期待，同時也大讚MV片中的「國民妹妹」IU，與演唱會台上的她與別不同，十分有新鮮感。

IU真係好無敵：

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