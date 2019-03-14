鹿晗女友關曉彤腿長108CM　完美比例連自己都嚇親：可能長高了嗎

關曉彤在節目花絮中接受量度腿長的要求。（影片截圖）

內地女星關曉彤今年雖然只有21歲，但已經拍攝過百部作品，更被評為「95後新四小花旦」之一。被稱為「國民閨女」的她，從小到大都備受關注，前年與鹿晗合作拍劇擦出愛火，令她成為話題人物。最近關曉彤擔任綜藝節目《王牌對王牌》的主持人之一，表現亮眼。在日前播出的節目花絮《请回答！王牌》中，她大方接受量度腿長的要求，最後結果令旁主持人都大呼意外。

身高172CM的關曉彤，一雙長腿又白滑又直。（微博圖片）

身高172CM的關曉彤，身形高挑，更因為一雙長腿頻頻登上微博熱搜榜，在節目中，她一口答應主持人的要求，現場量度自己的腿長。經工作人員測量後，揭曉她的腿長足足有108CM，連她本人也驚訝表示：「我可能長高了嗎？」

關曉彤腿長108CM，果然是長腿女神！（影片截圖）

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+ 8 + 7 + 6

童星出身的關曉彤，自出道以來常被貼上「學霸」、「土味少女」等標籤，被問到最想撕掉哪個標籤時，她也坦言自己臉皮比較厚，對這些稱號都不在意，但就很介意被人說自己肥，因為長得高的女生如果稍微肥一點就會顯得特別壯。

果然係天生麗質！（微博圖片）