「亞太區百大最美臉孔」結果揭曉　周子瑜屈居第四　三位港人上榜

美國知名電影評論網站TC Candler公布了2018年亞太區最美臉孔100人排行榜，該評選除了由外表進行評選，並會以文化背景、生活模式、公眾意見等多方面，選出亞太區百大最美臉孔。而去年封全球最美亞軍的韓國女團「TWICE」台灣成員周子瑜就屈居第四，第三名則是參加大陸節目《創造101》的大陸女星楊超越；第二名是日本人氣女星石原聰美，韓國女團BLACK PINK的泰國成員Lisa就登上冠軍寶座。

人氣女團BLACKPINK 泰國成員Lisa 在今年一月更登上韓國IG 追蹤人數最多的女王寶座（1400多萬）！ (網上截圖)

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至於香港方面，成功入榜的女星包括排第91名凍齡港姐李嘉欣、第30名的G.E.M和第26名的Angelababy，曾入圍候選名單的鍾欣潼和舒淇等女神就百大不入，相當可惜！

李嘉欣寶刀未老！(網上截圖)

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台灣方面，除了周子瑜外，歐陽娜娜和吳映潔分別排第21和31名，至於天后蔡依琳就冇份！

歐陽娜娜長相甜美，深受許多網友喜愛。（網上截圖）

從《我愛黑澀會》出道的鬼鬼吳映潔，10年前帶著嬰兒肥圓臉的她，雖然可愛但稱不上美貌，不過看看人家現在又瘦又美，無加工的五官更加清秀可人。（網上截圖）

韓國就由饒舌歌手CL（李彩麟）排名最高，香港人最熟悉的女星IU（李智恩）、宋智孝、宋慧喬、全智賢、林允兒和朴信惠等都通通入榜。

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日本方面，除了人氣女星石原聰美成為亞軍，本女團HKT48出身，韓國限定女團IZ*ONE的日本成員宮脇咲良、身兼STU48隊長的20歲AKB成員岡田奈奈、國民女友新垣結衣和「千年一遇美少女」橋本環奈等都有登榜！