憑《Stay with Me》、《Lay Me Down》以及《I'm Not The Only One》走紅全球樂壇的山姆史密斯,事業一帆風順,但他曾坦言小時候曾因為太胖而被霸凌,他受不了最後跑去抽脂,讓胸部看起來比較小一點。