【屍降】泰鬼片情節似足知遇號腐屍事件　教徒召喚亡靈令死者復活

泰國鬼片一向出名恐怖，15年前一齣《鬼影》，至今仍是不少觀眾的集體回憶，而該片男主角阿南達，近日有一套新作《屍降》，顧名思義，是藉著一些宗教儀式，召喚死者亡靈進入屍身。最讓人意想不到，是電影部分情節，竟然跟2017年台灣的知遇號腐屍事件如出一轍，下文為大家帶來一段恐怖的真人真事。

《屍降》講述一班宗教團體成員，透過招魂儀式令死者復活。（網上截圖）

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電影《屍降》聽個名都知是恐怖題材，講述一個宗教心靈協會，想把死去的教徒，用他們的招魂儀式，將亡靈召回到屍體之上。電影看似是編劇虛構的內容，但卻跟2017年的知遇號腐屍事件巧合地相似，話說當時某個淨宗學會，以一艘名為知遇號的遊艇，作為海上寺廟，而他們的教主宣稱自己死後可以復活，想不到教主某日猝死後，教徒未有報警及通知教主家人，而是每天為屍體擦拭更衣，持續唸經膜拜，等待教主復活，十多天後，教主家人報警求助，警方才在知遇號上尋回教主已腐爛的屍體。

眾人輪流被惡鬼上身，大開殺戒。（網上截圖）

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男主角阿南達曾拍攝經典恐怖片《鬼影》。（網上截圖）

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至於泰國電影《屍降》故事發展，卻跟知遇號事件稍為不同，就是一班信眾雖然未能令死者復活，但他們的招魂儀式，卻意外召喚到孤魂野鬼，而且開始輪流附身，大開殺戒，他們一方面要共同對抗亡靈惡鬼，同時要防避別人，皆因身邊人隨時已被鬼魂上身。片中的男主角阿南達，曾以泰國恐怖片《鬼影》而打響名堂，15年後再次拍攝鬼片，自問膽小的觀眾，小心被該片嚇破膽。

身邊人隨時被惡鬼操控，防不勝防。（網上截圖）