【斷頭氣】打工仔荒野求生實錄　老闆開場即被生劏最過癮

上班族每日做到氣咳，還要應付辦公室政治，壓力可謂相當之大，但講到職場困獸鬥，老闆必定是最強戰鬥力，唯我獨尊，而公司經理亦往往是狐假虎威，欺壓一班下屬，不過若然將公司職員搬到荒山野嶺，老闆的優勢即時變得蕩然無存，電影《斷頭氣》內老闆就是第一個陣亡，若然返工谷住條氣，不妨重溫這齣Cult片，條氣即時順番晒。

雪起隻斷腳無耐，腳主人好好先生已經被殺。（網上截圖）

電影《斷頭氣》開始已經見到老闆跟兩位性感女郎，在荒郊野外奔走，原來三人正被一班恐怖份子追殺，而自私的老闆無視跌落地洞的女郎，獨自逃跑，徹底顯示老闆自私一面，電影開場3分鐘已經要見血，老闆中了陷阱被倒吊，再被人生劏放血，超級噁心血腥，但作為打工仔，卻有種淋漓的暢快感，之後電影故事才正式開始，上演一幕打工仔求生實錄。

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性感女郎最後得以生還，但就要犧牲色相，赤裸演出。（網上截圖）

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劇情講述一間軍火公司，為了激勵士氣，舉辦了一次東歐旅行，請晒成班員工去渡假，公司員工包括無能經理、精英下屬、好好先生、中女秘書、黑人職員、美女及一名Hea爆的毒蟲員工，由於公路被阻塞，眾人要步行到住宿的地方，卻發現是一間荒廢大屋，而且前身原來是前蘇聯解體時的戰俘營，而血腥殺戮亦即將展開。

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老闆在電影開場即被殺，其實是倒敍的故事。（網上截圖）

其後旅遊巴司機率先遇害，餘下的7名職員，要千方百計逃走求生，而好好先生無論在職場抑或荒山野嶺，都是最容易中伏的人，果然他率先中了捕獸器，仲要夾斷整條小腿，之後精英被斬頭、中女被燒死，眾人陸續被殺，而且完全沒有拖泥帶水，死得相當痛快，只有經理、毒蟲及美女生還。片中恐怖血腥之餘，亦充滿了黑色幽默，有時甚至十分無厘頭，其中經理踩到地雷後，打算捨身成仁，但地雷卻沒有爆炸，直至他鬆一口氣，此時地雷卻將他炸死。至於最後有幾多人能夠生還，在此先賣個關子，讓戲迷自己去追看。

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