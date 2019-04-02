林欣彤約滿王祖藍公司宣布離巢：謝謝你花在我身上的一切！

林欣彤去年因聲帶出問題而取消原定12月舉行嘅演唱會，更一度全面停工休養，至早前佢擔任好友許廷鏗紅館演唱會嘉賓，令網友都不禁問阿Mag到底幾時先有新歌。呢日佢終於有新動向，原來佢同王祖藍公司嘅三年合約已滿，上載二人合照並留言話：「謝謝你花在我身上的一切，約盡了但不代表緣盡，江湖再見﹗」

王祖藍幾年前榮升老闆簽約藝人，但最近一個個約滿離巢，最新一員就係林欣彤。（資料圖片）

有粉絲指15年簽約至今，阿Mag工作唔算太多：「這三年裏面你出過六首歌，參演過電視劇老表，一個舞台劇，二個國內演唱會，差點還有香港演唱會……」

不過呢次約滿係和平分手，阿Mag更寫下長文感謝祖藍照顧：「祖藍老闆，很感激這三年你對我的照顧，我一直很感恩可以在你身邊，向一個如此有才華、卻謙厚、而且懂得尊重和愛的人學習。在這三年我的確成長了不少，我也很感謝你對我的包容、給我的機會和在我身上花的心機和時間。你一直相信我，讓我自由地建立自己的音樂事業，在我背後默默支持著我。你常說：『最緊要是你覺得舒服、開心』你的無私，一直讓我很敬佩和感激。謝謝你花在我身上的一切，約盡了但不代表緣盡，希望以後會再有機會在你身上學習。江湖再見！得閒飲茶！」

Mag同祖藍公司和平分手，仲相約得閒飲茶，友誼永在。（林欣彤IG）

其實自簽約以來，祖藍不時帶埋Mag出席活動，又會陪佢跑電台宣傳，二人感情相當唔錯。祖藍隔後上載同一張合照祝福Mag將來有更好發展：「雖然你每次搵我都好尊敬咁叫我一聲『老闆』，但其實講到意志、能力同才華，你真係一啲都唔輸蝕，我實在受之有愧。雖然唔能夠親手送你企上處女演唱會嘅舞台，但呢三年陪你走過嘅路、困難時候嘅彼此扶持，都帶畀我好多美好回憶、成長同學習。容許我衷心同你講一聲：多謝！老土都要講句，祝福你去咗新公司之後有更好嘅發展，飛得更遠，喺舞台上發光發亮﹗天下無不散之筵席，但完約並唔代表完結，我呢位街坊好歡迎你隨時搵我飲茶﹗」

Mag感激三年以來祖藍照顧，不時陪同出席宣傳。（林欣彤IG）