【Warrior】改編自李小龍遺作　劇中竟現廣東話還原經典武打場面

近年有不少美劇都以中國武術作背景，例如吳彥祖主演的《Into the Badlands》及Marvel劇集《Iron Fist》，而全新的動作影集《Warrior》日前4月6日香港時間，於Cinemax上架。雖然推出短短幾天，暫時還未有太大迴響，但製作認真，動作場面亦拳拳到肉，花了不少心思。最重要的，劇集是由李小龍生前創作的劇本改編而成。

（劇集海報）

劇集背景設定在美國結束內戰後的舊金山唐人街，劇情主要講述操流利英語的年輕武術高手Ah Sahm（Andrew Koji飾）為了尋找妹妹而飄洋過海來到舊金山。Ah Sahm由佛山來到美國，靠好身手火速成為唐人街黑幫「合威堂」最好勇鬥狠的打手，其後更捲入黑幫之爭。在劇中除了有不少中國武術的打鬥場面，亦有描述到當時唐人被美國人排擠的情節，加上有部份對白以廣東話演出，令香港人在煲劇時更有親切感。

在劇集正式播出前，李小龍的女兒李香凝（Shannon Lee）接受外國傳媒報道時透露，今次為了向父親致敬而參與籌備劇集拍攝工作。她直言雖然父親在自己4歲時便離世，但仍在父親身上學到，在集武期間會了很多人生哲理。

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至於製作方面，劇集由電影《狂野時速》系列導演Justin Lin擔任監製。早前接受訪問時，Justin曾表示今次選角非常有難度，基本上要在全球進行Casting：「我們需要一個令人認同，要能夠在演技及武術上拿捏得準確的演員，同時又要有幽默感。」最後就挑選了日籍英國男演員Andrew Koji擔任主角，Justin更表示Andrew的動靜和白色背心黑褲造型都有些少李小龍的影子，而打鬥場面都有還原經典「中西對決」的情節。