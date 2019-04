英國棟篤笑演員Ian Cognito台上猝死　觀眾：我們真的很難過！

英國老牌喜劇演員Ian Cognito在英國時間周四(11日)晚,表演棟篤笑騷的中途猝死,享年61歲。

Ian Cognito本名Paul Barbieri,1958年生於倫敦,據英國廣播公司(BBC)報道,舉辦者Bird先生表示Cognito在演出前已經感覺身體不適,不過依然堅持上台。「他就像從前一樣,聲音洪亮,我還在想他表演得很好。」

Bird先生說,他續指到,在表演途中,Cognito甚至拿自己的健康來開玩笑,對觀眾說:「Imagine if I died in front of you lot here.」(想像一下,如果我在你們大家面前死了。)隨即Cognito便坐下來,將頭和手臂向後伸,兩肩抽搐,「包括我在內,所有觀眾都以為這是他製造的一個笑點!」興許如此,大家最初都不以為意,Bird先生解釋到。

在Cognito倒下後,他是第一個衝上舞台檢查Cognito是否尚好的人,「甚至當我在台上的時候觸碰到他手臂時,我還期盼他會彈起來嚇我。」意識到Cognito情況不妙之後,兩名護士同一名警察即刻開始為他做胸部按壓,同時也叫了救護車,但當醫護人員趕到時,Cognito已經死亡。

英國資深棟篤笑演員Ian Cognito於表演途中猝死,享年61歲。(網絡圖片)

當晚看騷的其中一位觀眾John Ostojak悲傷地說:「我們真的感覺很難過,我們就坐在那裡看了五分鐘,一直在笑他。」因為在10分鐘前Cognito還講笑話自己中風。

由於在場的觀眾以為Ian Cognito在表演,所以都不以為意,當意識到情況不妙時, Cognito已經死亡。(網絡圖片)

Cognito主要生活在布里斯托,他於1999年的《Time Out Award》奪得「Stand-up Comedy」獎項,是一位非常優秀的棟篤笑演員,亦是同行中的佼佼者,他的離世無疑是行內的一大損失,令眾星都悲痛不已,英國喜劇演員Jimmy Carr、Mark Steel、Shappi Khorsandi等都紛紛發文悼念。