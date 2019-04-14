英國棟篤笑演員Ian Cognito台上猝死　觀眾：我們真的很難過！

英國老牌喜劇演員Ian Cognito在英國時間周四（11日）晚，表演棟篤笑騷的中途猝死，享年61歲。

Ian Cognito本名Paul Barbieri，1958年生於倫敦，據英國廣播公司（BBC）報道，舉辦者Bird先生表示Cognito在演出前已經感覺身體不適，不過依然堅持上台。「他就像從前一樣，聲音洪亮，我還在想他表演得很好。」

Bird先生說，他續指到，在表演途中，Cognito甚至拿自己的健康來開玩笑，對觀眾說：「Imagine if I died in front of you lot here.」（想像一下，如果我在你們大家面前死了。）隨即Cognito便坐下來，將頭和手臂向後伸，兩肩抽搐，「包括我在內，所有觀眾都以為這是他製造的一個笑點！」興許如此，大家最初都不以為意，Bird先生解釋到。

在Cognito倒下後，他是第一個衝上舞台檢查Cognito是否尚好的人，「甚至當我在台上的時候觸碰到他手臂時，我還期盼他會彈起來嚇我。」意識到Cognito情況不妙之後，兩名護士同一名警察即刻開始為他做胸部按壓，同時也叫了救護車，但當醫護人員趕到時，Cognito已經死亡。

英國資深棟篤笑演員Ian Cognito於表演途中猝死，享年61歲。（網絡圖片）

當晚看騷的其中一位觀眾John Ostojak悲傷地說：「我們真的感覺很難過，我們就坐在那裡看了五分鐘，一直在笑他。」因為在10分鐘前Cognito還講笑話自己中風。

由於在場的觀眾以為Ian Cognito在表演，所以都不以為意，當意識到情況不妙時， Cognito已經死亡。（網絡圖片）

Cognito主要生活在布里斯托，他於1999年的《Time Out Award》奪得「Stand-up Comedy」獎項，是一位非常優秀的棟篤笑演員，亦是同行中的佼佼者，他的離世無疑是行內的一大損失，令眾星都悲痛不已，英國喜劇演員Jimmy Carr、Mark Steel、Shappi Khorsandi等都紛紛發文悼念。