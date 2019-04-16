【日本綜藝】爆食三姊妹愈食愈靚女　挑戰一小時內食完巨型漢堡

正所謂「食得是福」！進食，是一種福氣，亦是所有生物每日追求的事情。不過有時吃得太多又會增磅長胖，花費又高，所以一般人都以「果腹」或「口福」為進食的目的。不過，食量這回事卻因人而異，最近有三名日本的女生組成「爆食三姊妹」，不時會在不同的日本綜藝節目亮相，例如《人間觀察》、由渡邊直美主持的《世界比一比》等等。三姊妹食量的驚人，就連出名食量大的日本相撲手都認輪。上月這三姊妹就在《人間觀察》中輕鬆擊敗相撲選手，以相撲選手的一倍食量超額完成。

「爆食三姊妹」的勝出過程：

挑戰22.6KG巨型漢堡

正如上列圖輯所見，三姊妹輕鬆完成三大鍋，但三名相撲選手卻連第二鍋都未能吃完，實力相當懸殊。其實她們仨曾經完成過很多創舉，例如582個餃子、39客鰻魚飯、6公斤拉面等等，無不令人嘩然。不過她們仨並非長勝將軍，其中一次隨《世界比一比》到美國挑戰22.6KG重的超巨型漢堡則嘗到失敗的滋味。她們仨當日還找了兩位正常男生作為外援，若能夠在一小時之內完成這個超巨型漢堡就會有10萬日圓（港幣約＄7,000）作為獎金。不過經過1小時的奮戰，五人合力只完成了約16KG的份量。

22.6KG巨型漢堡挑戰過程如下：

+ 12 + 11 + 10

「爆食三姊妹」的戰績：

+ 3 + 2

「爆食三姊妹」的個人成就：

「爆食三姊妹」其實是由Azuki Moeno（もえのあずき）、小原尚子以及桝渕祥代（ますぶちさちよ），三人各自均是「大胃界」的代表。如Azuki Moeno曾經是「爆食女王 女たちの下克上戦記」的三連霸得主，早前又成功挑戰800杯蕎麥麵；而小原尚子亦在每年一度「全日本一口蕎麥麵」大胃王比賽中，在15分鐘之內吃了293碗蕎麥麵奪冠，賽後更說了一句：「我還有點餓。」不過最令人羨慕的並非她們的食量，而是三人都能保持身型窈窕。

Azuki Moeno（もえのあずき），31歲：

+ 11 + 10 + 9

桝渕祥代（ますぶちさちよ），26歲：

+ 10 + 9 + 8

小原尚子24歲：

日本大胃女王木下佑曄的驚人研究

有「養不起的老婆」之稱的木下佑曄是日本出名的大胃王，其YouTube頻道的進食片更非常受歡迎。約於4年前，她曾經接受日本節目的研究，嘗試拆解她驚人食量的原因。節目中的醫生在木下佑曄挑戰食100件壽司之前作出三個假設：1）一般人只要血糖上升就會有飽足感，木下可能是血糖上升慢，不易有飽足感，才能不斷進食；2）木下消耗熱量的「褐色脂肪細胞」比一般人活躍，讓她可以吃大量的食物，又能快速被消化掉！；3）木下吃進去的食物比其他人更快速地通過胃。但最後發現，木下的血糖在進食時不斷上升、褐色脂肪細胞亦沒有比較活躍，而食物亦無快速通過胃部直達腸部……

答案在最後：