洪欣老公張丹峰被爆偷食經理人　工作室用5大重點證清白

現年48歲的洪欣與內地男星張丹峰婚後擁有美滿家庭，但這個月初突然傳出張丹峰背妻偷食，屢次與經理人畢瀅密會，網上流出多張照片和相關短片，事件愈演愈烈。今日（20日）張丹峰終於透過工作室在微博發表聲明，指已向法院提出訴訟，並連發多條微博，逐點反擊網上傳聞。

洪欣與張丹峰結婚10年，一直表現恩愛，但最近突然傳出這段姊弟戀感情有變。（微博圖片）

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張丹峰與畢瀅的桃色新聞由被爆至今10日，洪欣一直未有回應，更曾一度刪除與張丹峰的相片。而張丹峰工作室今日在微博發聲明：「近日，針對部分網路使用者持續傳播演員張丹峰大量不實內容，本工作室委託律師事務所就涉嫌侵權的相關內容進行取證，在歷經10天時間已全部取證並公證完畢，同時已向北京互聯網法院提起訴訟。現就有關網傳內容，本工作室在此澄清。」

早在去年已經傳出「小三」事件，相中畢瀅拖著張丹峰與洪欣的囡囡彤彤，有網民指她此舉是宣示主權。（微博圖片）

事件發生至今10日，今日（20日）張丹峰工作室終於在微博發表聲明澄清。（微博截圖）

對於近日網上流傳的報道，張丹峰工作室在10分鐘內連發5條微博，就5點作出澄清。包括有指兩人在酒店密會、畢瀅疑似懷孕、張丹峰轉移財產、疑似畢瀅爆料小號、張丹峰新片被除名，工作室均否認：1. 畢瀅拿的是酒店房卡，並非驗孕棒。2. 張丹峰從未轉移過任何財產，賺的錢都交給洪欣，工作室法人通常是現任經理人，之前也是如此。3. 經理人與藝人深夜密談很正常，但畢瀅從未在藝人房間換褲子。4. 畢瀅沒有天涯小號，是有人冒認她對洪欣進行人身攻擊。5. 張丹峰主演了上部《特勤精英之生死救援》，但沒參演下部《逃出生天》，因而不是被除名。

有網友指出畢瀅手上的是驗孕棒，惹來外界猜測她懷有張丹峰的BB。（網上圖片）

點擊下圖睇張丹峰工作室逐點反擊：

最後張丹峰工作室轉發律師聲明，表示將會就網上涉嫌侮辱、誹謗張丹峰的言論提告，並要求相關用戶及平台即時刪撤不實信息，若繼續放任侵權消息傳播將追究法律責任。

張丹峰工作室轉發律師聲明，指會保留追究權利。（微博截圖）

點擊下圖睇3位當事人的照片：