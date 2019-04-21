【我要準時放工】女主角一次意外險死頓悟人生　堅持準時收工

日本TBS最新劇集《我要準時下班》（港譯：《我要準時放工》），未播已經令人相當期待，早前播出第一集，反響不錯。令人感動的是，在以工作為先的日本，終於都有電視台開拍這種題材的電視劇。

日劇《我要準時下班》，講述女主角東山結衣堅持以準時下班為目標。（影片截圖）

劇集改編自朱野歸子的同名小說，劇情講述32歲的東山結衣（吉高由里子 飾）是OL，曾經她是一個每月加班超過100小時，完全不請假的典型打工仔，因為她不想被別人認為是不會做事的人。後來因為一次意外昏迷，在鬼門關走過一趟的她，突然頓悟不應再勉強自己為工作而活，「我都不要勉強自己，我要輕鬆的過日子。」

自此東山堅持要找一份可以讓她準時下班的公司，求職面試第100間公司才獲聘。雖然東山認為「工作不是用來拚命的東西」，但她卻會為了準時下班而比其他人更追求工作效率，更以不麻煩別人為目標。

因為曾經死裡逃生，令東山覺悟人生不應只有工作。（影片截圖）

即便東山致力完成工作才下班，仍被其他同事詬病，有前輩對她說：「再多加把勁吧，畢竟其他人還在工作，妳只會做份內的事嗎？只要領得到薪水就行了嗎？」東山說：「我不會再更努力，我要準時下班，想請有薪假就會請。」

東山每天準時下班，令其他同事看不過眼。（影片截圖）

+ 3 + 2

香港是全球工時最長城市，打工仔每周平均工時超過50小時，比全球的平均工時多38%，有返工冇收工，一係忙到無飯食，一係就冇嘢做都要「扮工」，老細未走你都唔走得，就是香港的職場常態。而在日本，雖然工時不比香港人長，但亦不遑多讓，有員工因「過勞死」而引起過社會關注，但仍未能改變當地的職場文化。日本人強調要對公司忠誠，員工即使生病也不輕易請假，因為會給其他同事帶來麻煩，開OT更是基本「禮儀」。為什麼我已經把工作完成，卻因為這種職場文化而不敢下班，將生命浪費在「無所事事」的OT上？準時下班是基本權利，不應「死裡逃生」過才有這樣的覺悟。

希望這套劇集，可以為日本職場文化帶來一些改變。