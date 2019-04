朴信惠短髮美出新高度　染新髮色拍化妝品廣告迎接春天

韓國人氣女演員朴信惠自年初,剪走一把長髮後大獲好評。早前她到巴黎出席時裝週,肩上短髮又再一次引起話題後,最近朴信惠染上全新髮色,迎接春天的到來,簡直就是再次美出新高度!

近日官方公開朴信惠的拍攝花絮,身穿白色連身裙的她仙氣十足外,一頭微微帶粉紅色的短髮,給人一種溫柔的感覺。雖然朴信惠手持的化妝品才是主角,可是她的美貌明顯更搶鏡,讓粉絲的視線無法離開朴信惠身上。剪短髮後的朴信惠已多次獲粉絲大讚顯童顏,換上春季新髮色的她,又再一次造成話題。

朴信惠染上新髮色迎接春天,被網民大讚「再一次美貌大爆發」。(網上圖片)

而朴信惠有份出演的驚悚電影《CALL》,預計於今年內上映,講述一次意外機會,活於2019年的朴信惠與1999年的全鍾淑,通過電話而連接起來的故事。正在忙著拍攝的她,近日特別飛到英國與哥哥見面,並在個人IG上載兩人合照,亦寫上「Holiday in the UK with my brother and Yang lul....」。朴信惠也講到雖然與哥哥幾個月才見面一次,可是每次也像昨天才見過面一樣,盡顯兄妹的好感情。

朴信惠抽空飛到英國與哥哥見面,爭取兄妹增進感情的時間。(網上圖片)