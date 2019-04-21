朴信惠短髮美出新高度　染新髮色拍化妝品廣告迎接春天

韓國人氣女演員朴信惠自年初，剪走一把長髮後大獲好評。早前她到巴黎出席時裝週，肩上短髮又再一次引起話題後，最近朴信惠染上全新髮色，迎接春天的到來，簡直就是再次美出新高度！

近日官方公開朴信惠的拍攝花絮，身穿白色連身裙的她仙氣十足外，一頭微微帶粉紅色的短髮，給人一種溫柔的感覺。雖然朴信惠手持的化妝品才是主角，可是她的美貌明顯更搶鏡，讓粉絲的視線無法離開朴信惠身上。剪短髮後的朴信惠已多次獲粉絲大讚顯童顏，換上春季新髮色的她，又再一次造成話題。

朴信惠染上新髮色迎接春天，被網民大讚「再一次美貌大爆發」。（網上圖片）

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而朴信惠有份出演的驚悚電影《CALL》，預計於今年內上映，講述一次意外機會，活於2019年的朴信惠與1999年的全鍾淑，通過電話而連接起來的故事。正在忙著拍攝的她，近日特別飛到英國與哥哥見面，並在個人IG上載兩人合照，亦寫上「Holiday in the UK with my brother and Yang lul....」。朴信惠也講到雖然與哥哥幾個月才見面一次，可是每次也像昨天才見過面一樣，盡顯兄妹的好感情。

朴信惠抽空飛到英國與哥哥見面，爭取兄妹增進感情的時間。（網上圖片）