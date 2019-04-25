盧宛茵圓夢舉行棟篤笑：諗都無諗到，發緊夢都諗住點樣做好個騷

現年66歲盧宛茵在劇集中演活了各種母親或奶奶的角色，例如《卡拉屋企》入面的肥媽、《BB來了》入面的惡頂奶奶、《愛‧回家之開心速遞》入面的mean爆寸嘴崔auntie，又或是《鐵探》入面的慈母等等，精湛演技不容置疑。其實Madom Lo除了演得之外，原來口才都非常了得，搞笑亦有一手，而她更會於今年8月舉行首個個人楝篤笑。Madam Lo早前就為她這個騷拍攝宣傳海報，還向她的偶像徐小鳳致敬，以小鳳姐的經典黑白波點連身裙造型上陣。

Madam Lo着上波點裙即刻小鳳姐上身。

對Madam Lo來說，扮小鳳姐最高難度當然是要扮對方的23寸纖腰，當她穿上那條貼身波點裙時，即笑言：「好在著得落，要深呼吸先得。」她又大讚小鳳姐條腰好幼，自己也好想擁有這條螞蟻腰，表示開騷前要認真操fit下：「睇吓到時闢穀、斷食減肥得唔得啦！」她還有另一個型爆的電單車手造型，靈感來自被指與她像極母女的衛蘭，Madam Lo化身成電單車手，實在會令人聯想起黎明當年話衛蘭：「肥過部電單車」的金句。她又謂好想可以跟衛蘭合唱。

佢呢個造型令人聯想起衛蘭肥過部電單車。

Madam Lo坦言一直都想開騷做楝篤笑再加唱歌，她說：「我當然好開心啦，真係諗唔到自己依家幾十歲人，竟然可以夢想成真。當我知道有人話同我搞一個騷，我開心到瞓唔着呀，就算發夢都諗住點樣可以做好個騷。」她透露到時開騷會講吓婆媳關係、人生百態以及娛樂圈趣聞等等，將貼地及八卦的題材搬上台。而主辦單位還舉行了一個幫Madam Lo個騷命名的比賽，獎品包括價值港幣$18,000的禮券，以及楝篤笑的門票。

Madam Lo個騷仲有個命名比賽。

一齊睇下Madam Lo今次影poster嘅花絮相，仲有佢過去嘅演出以及其他靚相：