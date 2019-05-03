39歲徐子珊激罕古裝造型　逆齡變可愛少女：對我嚟講好特別

雖然近年頻頻北上賺人仔，但原來徐子珊有近十年無喺橫店拍劇。

徐子珊自簽約王祖藍經理公司後，主力發展內地市場，但大多以商演、綜藝為主，日前她在微博上載了幾張古裝造型的照片，並發文表示：「是不是很久沒見過我的古裝扮相了」，對於徐子珊呢一身嘅打扮，有網民讚她年輕兼有少女味，點睇都唔似39歲，但同時亦有網民覺得這身造型不適合她，認為她較適合冷艷的造型。

《財神》講述武財神趙公明嘅傳奇故事，徐子珊於戲中與文松有不少對手戲，並需要大放笑彈。

其實自2015年約滿無綫離巢，徐子珊不停自我增值，除珠寶設計課程外，又修讀心理學碩士課程，幕前工作就只有邵氏兄弟電視劇《守護神之保險調查》以及兩套內地劇集。而她目前正身在橫店拍攝新戲《財神》，男主角為內地演員文松以及蔡俊濤，她接受電話訪問時，表示自己有近十年無去橫台工作。「今次成套電影對於我嚟講最特別係，第一次同全內地嘅台前幕後團隊合作，成個製作就只有我一個香港人。同埋自己真係好少拍古裝，所以都要啲時間適應一下，不過好依家呢邊天氣未算好熱。」



徐子珊對上一套古裝戲，已經係2011年嘅《洪武三十二》。

於戲中飾演千金小姐嘅徐子姍，對於今次造型似乎十分滿意。「古裝比時裝當然無論著衫set頭都需要長啲時間，so far我無咩問題，同埋好多謝劇組幫我設計咗個好young 好靚嘅造型。」問到完成《財神》拍攝後，會否有機重返TVB，徐子珊就話想先完成心理學碩士課程後再決定。其實徐子珊早前在港出席活動時，對於林峯回歸TVB一事，佢當時就話過「聽到阿峯個名想仆返去同佢拍劇。」似乎想喺大台見到徐子珊都唔係無可能。