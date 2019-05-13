岑麗香公開仔仔正面相　網民高呼︰好可愛！

即時娛樂
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現年34歲的岑麗香自從跟老公強強2016年結婚後做幸福人妻，在今年3月仲誕下仔仔Jacob，一家三口勁sweet。之前香香在IG就只post過仔仔的手仔相，今日Jacob的樣子終於曝光，究竟是像強強多點還是像香香多點呢？

今日香香終於公開Jacob正面的相片。（IG@heungheungeliza）

終於開估了！今日香香在IG上載了一張抱著Jacob，旁邊還有好友廖碧兒在一起的合照，看來碧兒去了探望BB。見到Jacob有著健康的膚色，同爸爸好似，但雙眼就似香香，眼仔碌碌，網友都留言稱他做「小強強」，相片更記錄了Jacob「天然呆」的一刻，勁可愛！

碧兒都有在自己IG上載跟Jacob的合照呢！（IG@berniceliuofficial）

事隔一會，香香又再急不及待上載了Jacob的片段和相到IG，片段影著睡在BB床的Jacob眼仔碌碌，爸爸強強仲叫他對鏡頭「say hi」。香香留言寫道︰「BB強wants to say hi to all the mothers out there!」，還祝所有媽媽母親節快樂呢！昨天是香香過的第一個母親節，相信她感受應該很深呢，不過她都依然同所有母親問好，非常有心。

「BB強」樣子萌爆，仲同爸爸強強好似樣添。（IG@heungheungeliza）

其實「坐月」中的香香間中也會上載照片到社交平台跟大家update她的動態，見她早前都出post提到自己在家做運動，看來在積極修身中，之前仲貼埋產後吃的薑醋的相，看來已榮升為靚媽的香香好想跟大家分享多點做媽媽的喜悅呢！

點擊下圖睇吓佢哋一家三口嘅相︰

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