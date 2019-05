岑麗香公開仔仔正面相　網民高呼︰好可愛！

現年34歲的岑麗香自從跟老公強強2016年結婚後做幸福人妻,在今年3月仲誕下仔仔Jacob,一家三口勁sweet。之前香香在IG就只post過仔仔的手仔相,今日Jacob的樣子終於曝光,究竟是像強強多點還是像香香多點呢?

今日香香終於公開Jacob正面的相片。(IG@heungheungeliza)

終於開估了!今日香香在IG上載了一張抱著Jacob,旁邊還有好友廖碧兒在一起的合照,看來碧兒去了探望BB。見到Jacob有著健康的膚色,同爸爸好似,但雙眼就似香香,眼仔碌碌,網友都留言稱他做「小強強」,相片更記錄了Jacob「天然呆」的一刻,勁可愛!

碧兒都有在自己IG上載跟Jacob的合照呢!(IG@berniceliuofficial)

事隔一會,香香又再急不及待上載了Jacob的片段和相到IG,片段影著睡在BB床的Jacob眼仔碌碌,爸爸強強仲叫他對鏡頭「say hi」。香香留言寫道︰「BB強wants to say hi to all the mothers out there!」,還祝所有媽媽母親節快樂呢!昨天是香香過的第一個母親節,相信她感受應該很深呢,不過她都依然同所有母親問好,非常有心。

「BB強」樣子萌爆,仲同爸爸強強好似樣添。(IG@heungheungeliza)

其實「坐月」中的香香間中也會上載照片到社交平台跟大家update她的動態,見她早前都出post提到自己在家做運動,看來在積極修身中,之前仲貼埋產後吃的薑醋的相,看來已榮升為靚媽的香香好想跟大家分享多點做媽媽的喜悅呢!

點擊下圖睇吓佢哋一家三口嘅相︰