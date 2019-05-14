尹智聖今正式履行軍事義務　成為Wanna One當兵第一人

韓國男團Wanna One出身尹智聖今日（14/5）正式開始履行為期一年半的兵役，為Wanna One之中首位當兵的韓國成員。今日下午，戴着帽舌帽的尹智聖到江原道華川郡七星團新兵教育隊入伍，一眾飯粒（尹智聖粉絲）和親友到場送別。

尹智聖今日入伍，開展為期一年半的軍旅生活。（Viu《K1頭條》提供）

尹智聖入伍前接受在場傳媒訪問，坦言：「（宣布入伍消息時）有感到驚訝的飯粒，也有淡然接受的飯粒。對飯粒們感到抱歉的是，相對而言今年要面對很多離別。」尹智聖叫飯粒不要擔心自己，未來他會健康回歸。在場除了飯粒和傳媒之外，尹智聖的妹妹和《Produce 101》Season 2的參賽者鄭時顯亦有到場送行。

尹智聖明言會健康回歸，叫粉絲們不用擔心。（Viu《K1頭條》提供）

《Produce 101》Season 2參賽者鄭時顯（圖左）與尹智聖的妹妹（圖右）到場，送尹智聖入伍。（Viu《K1頭條》提供）

尹智聖將於新兵教育隊接受一個月基礎軍事訓練，其後以現役身份履行軍事義務，預計2020年12月13日退伍。與此同時，尹智聖於本月19日推出親自填詞的新歌《冬，花》，向飯粒們傳達心意。

尹智聖雖然已剪平頭裝，不過他會見傳媒時，未有脫下鴨舌帽展示髮型。（Viu《K1頭條》提供）

尹智聖入伍新聞圖