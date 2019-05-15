何猷君浪漫滿分　竟被發現穿5年前會前度舊恤衫求婚

賭王何鴻燊與四太梁安琪的兒子何猷君日前同超模女友奚夢瑤求婚成功，男方在商場為女方準備驚喜，聲勢浩大，吸引不少路人圍觀。

兩人公布喜訊之後，不少網友都開始數起何猷君的情史，當中廣為討論的要屬BY2的Yumi。而當日BY2也在微博發文：「一路走來，冷暖自知，但始終相信，黎明前的黑暗都是暫時的，接下來，開啟全新的BY2。」Yumi同何猷君的戀情於2014年曝光，15年更爆出兩人已見家長，Yumi也曾暗示婚期將近，但同年年尾便宣布分手，所以不少網友猜測Yumi是對何猷君及奚夢瑤的婚事有所感慨。

何猷君求婚成功當晚，BY2便在微博發文，有網友猜測是對何猷君及奚夢瑤的婚事有所感慨，左為妹妹Yumi。（微博@by2girl）

有眼尖的網友發現，何猷君向奚夢瑤求婚當日穿的白色襯衣，同5年前與Yumi行街時被影到的是同一件，兩件襯衣的紐扣邊位置都有一些裝飾，有網友不禁調侃到：「是因為舊情難忘嗎？」不過也有網友認為，何猷君是崇尚節儉，還讚他簡樸，要同他學習。

有網友認為何猷君求婚當日的白色襯衣與當初同Yumi交往時，被影到的襯衣是同一件。（微博@我們都愛看網紅 ）

其實市面上有很多大同小異的白色襯衣，可能只是物有相似，未必是同一件襯衣，也許是網友們想太多。