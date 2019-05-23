何紫綸毫不吝嗇指導選美佳麗　簡單一句感謝已令她心滿意足

《2019亞洲太平洋國際小姐》（香港區）的一眾初賽入圍佳麗們出席了昨日（22日）中午舉行的準決賽。評審們根據佳麗的外形、談吐及台上表現，選出了13位決賽佳麗，晉級到今年8月23日的決賽。

何紫綸係今次選美比賽嘅形象總監。（大會提供）

作為大會形象總監的名模何紫綸 (Ann) 很感動佳麗們從訓練中學習：「短短個多月嘅基本訓練，睇見佢哋由唔識走台 （catwalk）到今日嘅表現，其實我係滿意的。可能有啲佳麗喺台上比較緊張，所以未能完全發揮表現。不過我哋嘅星級導師會再教導入選決賽嘅佳麗。其中最令我最感動嘅係一班佳麗喺台上多謝我教導，從而令佢哋提高了自信，呢個係我執教最大目的。最後收到佢哋一句感謝，我已經心滿意足！」

何紫綸請來資深藝人經理人Kitty媽來坐陣。（大會提供）

另外今年Ann更請來前英皇娛樂星級經理人及上騰制作營運總監的 Kitty Cheang（人稱：Kitty 媽）参與佳麗的指導部份。Kitty媽擁有深厚的藝人管理以及選美經驗，對於新任務非常雀躍：「以前我参加過香港小姐，之後都參加埋亞洲國際太太選舉，所以對於選美其實都有份情意結。我好感謝Ann和大會信任，畀我管理呢班決賽佳麗，我覺得佢哋好有質素，可塑性好高。由其實初選到今日，我發現佢哋有好大嘅發展空間。希望今後我同佢哋一齊同行，令佢哋能夠喺國際選美舞台上為香港爭光！我知道佢哋好多都希望將來做演員，我亦期望通過呢個比賽，為香港打造出明日之星！」