韓國模特兒酷似女神Jennie引熱話　網友：有血緣關係？

韓國女團BLACKPINK出道短短3年便紅遍世界各地，成為韓國屈指可數的女團代表之一，幾位成員Jennie、Lisa、Jisoo、Rosé也各具特色，憑藉出眾的實力同精緻的外貌圈粉無數。

韓國女團BLACKPINK憑藉出眾的實力同精緻的外貌圈粉無數。（Instagram@blackpinkofficial）

日前，一位名叫Kang Lee Seul（강이슬）的韓國女生因酷似Jennie而在網絡成為熱話。她與Jennie一樣擁有一張小臉，一對貓眼以及豐厚的雙唇，留有一頭中分長髮，無論面部表情還是姿勢都同Jennie有些相似。

韓國女生Kang Lee Seul因酷似Jennie而引起網友熱烈討論。（Instagram@2_modi）

據悉，Kang Lee Seul是一個購物網站的模特兒，身高161cm，體重47kg。除了樣貌以外，她的肩頸線也如Jennie般完美，同樣都是直角肩。

Kang Lee Seul的肩部平滑，大臂與膊頭構成90度直角，與Jennie一樣都是直角肩。（Instagram@2_modi）

Jennie完美的肩頸線。（Instagram@ jennierubyjane）

許多網友看到後，都問Kang Lee Seul同Jennie是不是有血緣關係，難道是Jennie的妹妹？對此，她也耐心回應網友，稱自己同Jennie沒有任何關係，而且年長過Jennie；也有網友說她皮膚看起來很好，身材也很fit，問她是如何保養的，Kang Lee Seul笑言是靠美顏APP以及Photoshop。

Kang Lee Seul笑言自己靠Photoshop維持身材。（Instagram@2_modi）

不過，粉絲們對Kang Lee Seul卻持不同態度，大家認為她是特意扮Jennie，如果似樣的話已經做明星，「這就是假Jennie」、「雖然很漂亮，但不是Jennie」、「Jennie才接受不了你這個樣貌」等。

Kang Lee Seul與Jennie相似的文章被韓媒報道後，導致不少fans在Kang Lee Seul的個人社交平台中留言大鬧她，令她不堪忍受，因此關閉了評論功能，還請求記者刪除相關新聞。

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