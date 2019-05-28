具荷拉承諾粉絲會堅強起來　疑自殺後首發聲致歉：讓大家擔心了

韓國女團KARA出身的具荷拉，前天（26日）疑似在家中企圖自殺，走上極端的路。幸好經理人及時發現，立即把具荷拉送到醫院就醫。風波過去兩天後，具荷拉終首發聲，通過日本傳媒向大眾道歉。

具荷拉日前疑似受到前男友威脅、公司解約和整容謠言等4大打撃，而情緒大崩潰，因而走上絕路。她不但在IG寫上「再見」，更發布多條充滿負面情緒的限時動態，情況令粉絲擔心。疑似自殺風波後，今天具荷拉相關人士首次透過日本傳媒發聲表示：「讓大家擔心了，十分抱歉。」她亦講到雖然現時非常痛苦，可是會努力讓自己堅強起來。

具荷拉日前在IG寫上「再見」後，被發現昏迷在家中，疑似自殺。（微博/@娛大蜀黍）

粉絲固然擔心偶像的情況，亦紛紛走到她的IG上留言支持。可是對於具荷拉疑似企圖自殺一事，卻有韓國網民質疑有炒作之嫌。有網友提出，先不論具荷拉有否患上抑鬱症，但真正鑽牛角尖而走上絕路的患者，並不會如此大舉動「宣布」自己有自尋短見的想法。無論如何，之後具荷拉會如何重新振作，再次面對大眾和傳媒，相信大家都非常關注。

具荷拉向粉絲大眾表達抱歉的心，表示會努力讓自己堅強起來。（IG/@koohara__）