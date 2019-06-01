張智霖不滿出席晚宴被「粗暴」合照　三哥微博留言贈興：代價！

張智霖（Chilam）和老婆袁詠儀（靚靚）在內地愈來愈紅，不但經常在真人騷中出現，又不時出席公開活動，絕對稱得上吸金力極強。日前他們一同出席一個晚宴，卻因為太受歡迎，一眾賓客紛紛上前強行集郵，最後令兩人相當「冇癮」。

張智霖和袁詠儀夫婦最近因為太受歡迎而遇上不快事情。（微博/@魯豫有約）

一位名為「機霖仔Chilam」的網友最近在微博公開一張相片，相中的靚靚與一位男士合照，而在旁的Chilam則被身後一班人集郵，望住鏡頭的他更擺出似是極無奈的趣怪表情。Chilam見到相片後便立即轉發並留言：「我喜歡這張照片，簡單，粗暴，站在你後面就必須合作合照，謝謝你們讓我吃了一頓不安樂茶飯，為我的減肥計劃又邁進一步。」

張智霖轉貼這張宴會相片，指自己吃了一餐不安樂茶飯。（微博/@機霖仔Chilam）

網友見到Chilam轉貼相片後紛紛留言，「星級網友」苗僑偉亦寫道：「代價。」而公開相片的「機霖仔Chilam」亦被一眾網友指責，最後他不勝壓力把相關貼文刪除，不過都有網友非常公道，指他未必是集郵打攪張智霖夫婦的賓客，或是純粹分享這張「有趣相片」。另外，也有網友建議Chilam應當面拒絕：「既然簡單粗暴，何不直接拒絕。」

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