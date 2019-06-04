【飲食艱難】美國解放黑奴送至賴比瑞亞　世界最窮國家曾人肉充飢

日本節目《飲食艱難》，透過食物看世界，看似是一個普通的飲食節目，但在首集已經來到世界數一數二的貧窮國家賴比瑞亞，經歷內戰、伊波拉病毒爆發，當地人的食物來源，只能靠外國送來的救援物資，伴以當地的土產包括蝸牛、海龍等，而部分女性更要每天出賣肉體換取食物，在富裕城市生活的人，完全無法想像。

美國在賴比瑞亞設立實驗室，並將染有病毒的黑猩猩棄養，造成生態災難，仿如電影《猿人爭霸戰》的情節。（Netflix影片截圖）

非洲國家賴比瑞亞全國有60%文盲，85%人口失業，所以他們的生活，只能靠其他國家救濟，賴比瑞亞跟美國關係密切，連國旗也仿照美國，原來美國解放黑奴後，為怕他們給國家帶來動盪，在1821年將一批黑人移送到賴比瑞亞地區，隨著黑人勢力日大，至1847年賴比瑞亞宣告獨立，但原住黑人跟美國移民黑人，卻一直存在著矛盾，其後終於爆發內戰，造就大量童兵，由於生存環境惡劣，在交戰時他們更會以敵方士兵作為軍糧，有過一段食人肉的黑暗歷史。

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當地妓女每一名客人的肉金只是200日元，只夠食一餐飯。（Netflix影片截圖）

蕃薯葉咖喱飯在當地已算是美食，最緊要可以醫肚。（Netflix影片截圖）

美國不但將解放黑奴移居到賴比瑞亞，更在當地建立病毒實驗室，將病毒注射入數十隻黑猩猩身上，藉此研究疫苗，但隨著研究中心關閉，實驗室將這些感染了病毒的黑猩猩遺棄在當地，讓牠們自生自滅，而這些缺乏食物，又飽受科研之苦的黑猩猩，對人類相當敵視，甚至有過襲擊當地人的個案，至2014年非洲國家爆發了伊波拉病毒，不少人因而死亡，而倖存下來的人也不好過，每天要為食物奔波。

賴比瑞亞的食物：

+ 11 + 10 + 9

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節目中介紹到當地人的食物，市場上有牛肉串燒、煙燻海龍、蝸牛，還有救援物資(玉米粉)被非法販賣，攝製隊訪問了一位丈夫離世的女商販，她已經屬於經濟條件較好，有一頓似樣的炸魚玉米。之後攝製隊再走訪了一班退役童兵，他們在內戰時被綁架打仗，內戰後失去謀生能力，而部分人居住在墳場，伴著骸骨睡覺，男子以偷盜為生，而女子會從事迎送生涯，換取每一天的食物，其中一名女子在11歲時已經上戰場殺人，內戰結束後成為妓女，她表示自己約接客1千人以上，而每一名客人肉金只是200日元，她的食物蕃薯葉咖喱飯就要150日元，如果當天沒有生意，她就只能捱肚餓。看過《飲食艱難》後，讓人更加明白要珍惜食物，幸福非必然。