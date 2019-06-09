「貼地港姐」麥明詩爸爸被節目「野生捕獲」買小食　爆女兒減肥中

現年27歲的麥明詩（Louisa）一向被網民封為「貼地港姐」，不單EQ高轉數快，近年在無綫清談節目《後生仔傾吓偈》中的表現都令觀眾大讚「10A港姐」並不「離地」，實情原來連麥爸爸都一樣貼地！

Louisa和馮盈盈憑主持《後生仔傾吓偈》，成為新一代女神。（Instagram@louisa_mak）

說的是在周六（8日）播出的一集《東張西望》，竟然發現了Louisa爸爸麥卓生的身影。在當晚《東張》《好玩好食好去處》的一節，介紹從早餐到宵夜的平食推介，當講到下午茶的一節，就介紹了葵涌一間賣煎釀三寶的小食店，節目一如以往地找食客或街坊街訪，怎料竟偶遇了到食店買煎釀三寶的麥爸爸，非常有緣。主持吳幸美訪問他︰「Uncle，你好鍾意食㗎？」麥爸爸：「間中啦。」當幸美問他︰「會唔會攞返去畀麥明詩食啊？」他笑言︰「唔會啦，自己食好啦，佢唔會食啊，佢減肥。」仲爆埋Louisa減肥𠻹！

日前，《東張西望》竟然出現了麥爸爸的身影。（電視截圖）

不過，麥爸爸就以街坊食客身份出現。（電視截圖）

而好玩得的Louisa都在IG出story貼出節目截圖，加一句「貼地麥爸爸被《東張西望》撞到佢買煎釀三寶。」還標記了爸爸。想不到麥爸爸在IG也有帖文回應，指自己因為要趕去覆診，連午飯都沒有時間食，又不想吃太飽吃不到晚飯，「所以醒起光輝圍有一蚊一件的煎釀三寶，便去買了$10來充飢。走的時候，被TVB啲記者發現，被逼做了訪問。不過我是一個貼地平民，所以吃一蚊一件的煎釀三寶是常識吧！」更標記上「我愛煎釀三寶」，非常搞笑。其實麥爸爸是葵涌一間中學的副校長，自然去區內「醫肚」也不為奇。所以，要教得出這麼平民貼地的港姐女兒Louisa，想必麥爸爸都是一個最佳榜樣吧！

麥爸爸發文回應。（Instagram@simoncsmak）

Louisa發IG story「踢爆」爸爸。（Instagram@louisa_mak）

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