【香港小姐2019】張秀文恨做媽咪　憂慮年紀大不孕 ：積極搵對象

張秀文性感騷胸出席《2019香港小姐競選》招募活動。（許朝暉攝）

一年一屆選美盛事《2019香港小姐競選》將於九月八日隆重舉行，無綫電視今日（10/6）特假灣仔利東街舉行公開招募行動，出席嘉賓包括有多位歷屆港姐2010年香港小姐亞軍張秀文(Sammi)、2013年香港小姐亞軍蔡思貝、2015香港小姐冠軍麥明詩及應屆香港小姐冠軍陳曉華等，場面陣陣容陣容鼎盛。

同場有多位歷屆及應屆港姐亮相。（許朝暉攝）

Sammi笑言自己睇到今日通告，本應不想出席：「見到名單中我係2010參選排頭位，搞到自己好似年紀最大，哈哈，不過都要出席支持嘅，其實參選港姐呢個途徑非常之好，可以讓你用最短時間，學識不同範疇嘅嘢，接觸不同嘅事物，讓自己大開眼界。」

張秀文表示參選港姐後，讓自己人生變得不一樣。（許朝暉攝）

Sammi透露睇完無綫節目《阿媽唔易造》後心情非常感觸：「自己從來有冇諗過三十前生仔呢樣嘢，覺得緣份時機嚟到就可以做，但真係睇咗個節目之後，見到好多媽咪好辛苦為咗小朋友付出好大，個一刻自己會諗，呢一世自己會唔會做唔到媽咪㗎？咁所以由呢一刻要積極咁搵對象，俾多幾年時間自己，如果唔會都要搵定個雪櫃幫自己雪卵子，感情暫時一片空白，宜家公開招募，哈哈！」