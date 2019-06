【逃犯條例】倪晨曦貼相撐香港獲讚「真女神」：為發聲的你們驕傲

相信大家都清楚倪晨曦(Elva)樣靚身材正,但未必知道她原來是敢言份子。她今日(14/6)在Instagram貼出一張香港一隅的鳥瞰圖,並留言發聲支持香港:「我沒有在這裏出生,沒有在這裏成長,但九年前我選擇了隻身來到這個城市打拼,我看到的是包容性、多元化和自由度,這一周在香港發生的事情讓大家都很心痛,為每一個站出來為香港發聲的你們驕傲,Because I also call here #homekong。」令大批網友畀Like,更有人讚她是「真女神」。

倪晨曦今日(14/6)在Instagram貼出一張鳥瞰圖,更留言指自己支持香港,令大批網友讚好。(Instagram/@misselvani)

點擊下圖觀看倪晨曦其他Instagram靚相:

+ 5 + 4 + 3

而李佳芯亦於網上疑似表態,她在Instagram貼了一張有自己影子的相片,更留言說:「Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.」(黑暗不能驅趕黑暗,只有光明才能驅趕黑暗;憎恨不能驅趕憎恨,只有愛才能驅趕憎恨)。