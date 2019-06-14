【逃犯條例】倪晨曦貼相撐香港獲讚「真女神」：為發聲的你們驕傲

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相信大家都清楚倪晨曦（Elva）樣靚身材正，但未必知道她原來是敢言份子。她今日（14/6）在Instagram貼出一張香港一隅的鳥瞰圖，並留言發聲支持香港：「我沒有在這裏出生，沒有在這裏成長，但九年前我選擇了隻身來到這個城市打拼，我看到的是包容性、多元化和自由度，這一周在香港發生的事情讓大家都很心痛，為每一個站出來為香港發聲的你們驕傲，Because I also call here #homekong。」令大批網友畀Like，更有人讚她是「真女神」。

倪晨曦今日（14/6）在Instagram貼出一張鳥瞰圖，更留言指自己支持香港，令大批網友讚好。（Instagram/@misselvani）

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而李佳芯亦於網上疑似表態，她在Instagram貼了一張有自己影子的相片，更留言說：「Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.」（黑暗不能驅趕黑暗，只有光明才能驅趕黑暗；憎恨不能驅趕憎恨，只有愛才能驅趕憎恨）。

李佳芯也是真女神。（Instagram/@aliaime）

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