【多圖】何超盈陀B七個月為嚴紀雯出嫁任姊妹團　重量級登場搶鏡

仁濟醫院前主席嚴玉麟的千金嚴紀雯（Carmen） ，前日與家族經營建材生意的男友Jeffrey拉埋天窗，一對新人於當日早上進行傳統的接新娘以及斟茶儀式，並於下午舉行註冊結婚儀式和酒會，而昨晚就舉行盛大的婚宴宴請親朋好友。身為新娘子好閨密的文詠珊 (Janice Man) 以及何超盈就分別擔任伴娘和姊妹，陪伴Carmen出嫁。未知是否因為陀住7個月BB的超盈挺住巨肚不宜操勞，她前日並未有現身Carmen的結婚儀式，直至昨晚的婚宴，她才隆重登場。

超盈為Carmen出任姊妹團。(視覺中國)

原本是索爆伴娘的Janice，在超盈面前都被搶鏡了，因為超盈現時粗身大細體型極之有份量，一行出來基本上即會成為全場的焦點在所。超盈昨晚身穿姊妹晚裝裙，是一個靚靚準媽咪，她表示：「Carmen係我好朋友，所以辛苦啲都要嚟見證。佢都好sweet，特登訂造條裙畀我，預我都好大條，因為我個肚好巨型。」她並未有透露肥了多少磅：「醫生話我係正常，BB女係比其他BB女嘅size大咗兩個星期，預產期本來係喺九月，依家推前咗去八月尾，會喺香港開刀生。」而她和未婚夫辛奇隆的婚禮，將會在葡萄牙舉行。

幸福準媽咪超盈重量級登場。(視覺中國)

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