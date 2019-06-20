林志玲婚後首度亮相　否認將冠夫姓改名黑澤志玲

台灣名模林志玲（Chiling）月初宣布與日本天團「EXILE」成員AKIRA的結婚喜訊，兩人分別在網上公布好消息後就赴美度蜜月，一直未有公開露面。新婚的Chiling最近正式重拾工作，在英國出席代言活動，除了是她婚後第一次亮相之外，對於於外界瘋傳她婚後會冠夫姓改名做黑澤志玲，她也親口否認。

林志玲月初宣布跟日本男團EXILE成員AKIRA閃婚。(IG@chiling.lin)

Chiling日前出席於英國舉辦的皇家賽馬會活動，這是她宣布閃婚後首度公開露面。一身黑白打扮的Chiling戴上貴婦圓形禮帽盡顯高貴氣質，全程微笑幸福滿瀉。對於外界瘋傳她嫁給本名黑澤良平的AKIRA後，會跟隨夫姓改名「黑澤志玲」，有報道指Chiling在接受訪問時否認傳聞：「不會改姓氏，名字承載了文化和大家給與的愛，未來也不會有改變。」

Chiling與老公AKIRA結束蜜月之旅後，出席於英國舉辦的皇家賽馬會活動。（Getty Images））

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按日本戶籍法規定，日本人與日本人結婚，夫妻必須同姓氏，但這個規定就排除了外國人，若然日本人與外國人結婚，夫妻可以有不同姓氏。換言之，Chiling有自行選擇的權利，可以在結婚後繼續用原名申請日本的配偶簽證，在當地居留。

新婚快樂！（IG@exileakira_official）

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