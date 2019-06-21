【少年可期】《花樣年華》罕見劇照曝光　張曼玉親自為七子掌鏡

內地男團樂華七子（NEXT）的團體綜藝《少年可期》於21日迎來最後一集，擔任師父的張曼玉（Maggie）帶領七位成員來到王家衛御用攝影師──夏永康（Wing Shya）的工作室，為他們拍攝硬照。

夏永康與張曼玉在2000年的電影《花樣年華》中首次合作，當時他負責影劇照，多年來兩人已經成為默契搭檔，張曼玉表示：「我不知道是我們的緣分，還是什麼，從很早之前，我有什麼要求，他都會幫我，然後久了之後，我也會幫他，我們這邊是一個一有事就會打給大家的人，二十年了。」

張曼玉同夏永康合作多年，兩人互相幫助，早已成為默契搭檔。（《少年可期》截圖）

在夏永康工作的一角，上面貼滿他為各大明星拍攝的作品，包括周迅、張曼玉、張國榮、張震、王菲等。當中有一張哥哥的照片引起了大家的注意，他身穿紅色長袖T-Shirt，灰色褲裝，用手枕着頭，整個人躺在水中，看似悠閒自在，實際上這張照片拍攝了很長時間。夏永康透露：「他（哥哥）差不多整個晚上都在水裡躺着，其實那個時候我不知道怎麼打燈的，我就亂打，他一直在水裏等我，我說很冷啊，你要不要穿衣服，他說反正都冷啦。」而這張照片正是夏永康在2013年推出的張國榮紀念影集《Miss You Much》的封面照。

夏永康揭哥哥拍攝這張照片背後的故事，在冷水中浸泡了整個晚上，相當敬業。（《少年可期》截圖）

張曼玉同哥哥總共合作過9次，包括電視劇《武林世家》、音樂特輯《日落巴黎》，以及電影《缘份》、《家有囍事》、《97家有囍事》、《東邪西毒》、《豪門夜宴》、《射雕英雄傳之東成西就》、《阿飛正傳》。她在節目中也有憶述同哥哥相處的點滴：「我覺得哥哥是很喜歡激發別人，敲醒我的那類人，他會很故意地說：『別的演員拍得很好，你要努力！』可能他常常覺得我很懶，那個時候我覺得有點煩，為什麼說我懶呢，我努力你都不知道。可是過後你會覺得，其實說這些話的人不多，所以也挺感激他的真心。」

張曼玉感激哥哥曾經激勵自己。（《少年可期》截圖）

張曼玉親自為七子掌鏡。（《少年可期》截圖）

除此之外，在這塊貼滿照片的板上，還有兩張《花樣年華》中被刪減戲份的劇照。

夏永康為張曼玉拍攝的《花樣年華》劇照。（《少年可期》截圖）

張曼玉透露最後這部份戲被刪除。（《少年可期》截圖）

為大家拍完照之後，張曼玉帶七子去到自己的Live House，在他們的提問下，再度談起2014年上海草莓音樂節，她以「夢想成真」來形容那次登台，儘管在影視圈身經百戰，但首次站在舞台上，面對三萬多名觀眾，她也感到緊張害怕。對於當時走音一事，張曼玉解釋到：「我耳機沒有聲音，那個鼓一直嘭嘭嘭，下面三萬多人叫，我什麼都聽不見」，因此只可以靠猜，所以才走音。此外，張曼玉還專門為幾位徒弟寫了一首歌《年輕》，包辦詞曲創作，更首次公開演唱，她說：「其實做新人的時候，唯一好處，就是你怎麼錯，都還可以說，我下一步會進步，可是我唱歌（走音）不一樣，因為我已經做了『張曼玉』，我失敗的東西我覺得沒事，我現在可以再面對。」

張曼玉得閒會在Live House同一班音樂人jam歌，對音樂非常熱愛。（《少年可期》截圖）

與樂華七子共處了三日兩夜之後，張曼玉也有所感悟：「我那個（年輕）時候到現在那麼多年，真的經歷了很多，（由）還不懂事的新星，到現在好像已經很多都很懂了，那個自己的對比，原來這三十年的路真的很長，我才變成今天的我，我以為這三十年一定會變很多，可是我的心是一模一樣。」