「婚禮詐騙現場」網紅結婚 8 日閃離　開 Live 堅稱不是炒作

內地20歲知名網紅韓安冉在微博擁有400萬Fans，本月16日她與網紅老公「小豬」舉辦婚禮，才因開直播其他賓客引發熱議，沒想到結婚剛滿一星期，竟又開直播宣布「準備去離婚」，並直接點名另一名網紅「陳妮妮」勾引老公，驚人之舉再度成為焦點。

韓安冉直接點名另一名網紅「陳妮妮」勾引老公（微博＠我要上貴圈）

韓安冉16歲參加大陸節目《變形記》後成名，整容、感情風波不斷。去年和男友小豬意外懷孕後，今年3月領證結婚，4月生下女兒，日前辦婚禮，還因邀請一堆網紅參加，透過直播讓這些網紅打回原形，引發網友震驚，挨批「大型詐騙現場」。未料婚禮才過8天，韓安冉又開直播宣告和老公感情已經決裂，決定辦離婚。

按圖重溫韓安冉「集體崩壞現場」▼

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韓安冉在直播中表示，早在婚前和老公的關係就不太好，是因為孩子才結婚，並稱理性做出「離婚」決定，「可能你們覺得我在炒作，並沒有，這是理性的結果，我們協調了一天，改變不了什麼，不想（再這樣）過了。」

剛辦完結婚典禮，韓安冉就爆出婚變，直播中顯得情緒低落，她稱自己為了孩子，以後不會再結婚了：「我不需要男人，我沒有愛了，只有狠毒，從今天起再也不當傻瓜！」也說絕對不會把錢和孩子留給對方，說到激動處，還忍不住破口大罵：「誰他X把錢和孩子留給男人，誰就是傻X！」

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