【港姐2019】參選佳麗親爆首輪面試流程　手機禁止帶入試場？

一年一度的《香港小姐》競選一直都是香港人每到夏日十分關注的熱門話題之一，剛過去的周一（24日）是本屆《香港小姐》競選首輪面試的日子，共有143位佳麗前往面試，經過各大傳媒的洗禮，部分佳麗的個人社交媒體已被公開，相信大家亦都已經有了心水佳麗人選，但大家又知不知道當天面試的內容是怎樣？《香港01》記者就訪問了部分佳麗，為大家揭露絕密面試流程，參選佳麗在等候面試的11個小時期間，不但與外界斷聯，沒有自行準備的話還沒有食物？！

首輪面試以十人一組為單位見評判，看見氛圍也覺得緊張。（bigbigchannel影片截圖）

根據佳麗的敘述，當天面試的是成功入圍第一輪港姐面試的參賽者，她們均收到電郵通知，需在指定時間於康城站乘廠車進入電視城。郵件內容特意提醒佳麗不要向其他人透露個人資料，僅可以提供個人英文名。大會又要求參賽者化淡妝出席面試；由於等候面試的時間頗長，大會亦有預先通知佳麗自行準備食物，全因整個面試從早上十時起集合，最後到晚上九時才落下帷幕，前後共十一個小時。由於第一次面試已經設有泳衣環節，當日面試佳麗需自備一件泳衣；穿泳衣當然要維持身型在最佳狀態，所以佳麗們對於自行準備小食這件事毫無怨言。

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在進入電視城之後，佳麗們首先需要繳交文件、還要交出手機予工作人員，原因可能是參選佳麗會對電視台有很多好奇，所以預早防止參賽者在廠內拍照或是自拍，同時亦可以令她們在過程中更加專注於面試。然後她們會與傳媒見面，之後以十人一組為單位見評判，接著就換上自行準備的泳衣接受五位評判提問，當中一位評判是無綫電視助理總經理樂易玲小姐。在面試內容方面，除了基本的叫各佳麗進行自我介紹，亦有佳麗透露被問及之前參加選美的報導事宜，可見大會在面試之前已經做足準備、對參選佳麗有一定程度的了解，以進行更深入的面試。