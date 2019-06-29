由香港電台製作，黃大鈞、沈殷怡和劉焯文主持的《小學校際通識大賽2019》今晚（29/6）在31台播放總決賽，「藍組」吳氏宗親總會泰伯紀念學校、「紅組」英華小學和「綠組」路德會聖馬太學校（秀茂坪）三隊人馬參與連番「惡鬥」，經過「學術必答題」、「知識睇片題」、「競技藍紅綠」和「通識搶答題」四個回合後，總冠軍的寶座終由「紅組」英華小學代表隊奪得！

恭喜英華小學！（《小學校際通識大賽2019》畫面）

雖然這場總決賽非常緊張刺激，但絕對不乏搞笑場面，例如有學生哥在類似尋寶遊戲的「路路尋謎」環節中，獨自衝上港鐵車廂出發到目的地，被賣甩的兩位隊友只好呆企在月台上，等下一班列車來臨。另外，在類似桌球的「球球進帳」環節中，一班小學生的失球「O嘴」樣、入球得戚樣亦勁得意、充滿童真。

點解唔等隊友呀？（《小學校際通識大賽2019》畫面）

同學仔在「球球進帳」環節中全情投入，玩到「O嘴」！（《小學校際通識大賽2019》畫面）

在搶答環節裏面也有不少搞笑地方，最值得一提的莫過於主持問「中國古代的五音是宮、商、角、徵還有什麼」時，「紅組」的同學仔在主持叫組名前便搶住答「羽」，所以被當答錯的失望樣，其中一名同學更灰到抬不起頭。其實這個比賽絕對反映到香港小學生的知識水平愈來愈高，很多問題即使是成年人都未必答得出，例如：「犇」、「焱」、「淼」三字的正確讀音、《三字經》中「子不學，非所宜」下兩句，以及「種花要除草」的謎底。

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