為Jasper慶祝6歲生日　應采兒陳小春陪囝囝Cosplay玩到癲

陳小春和應采兒的囝囝Jasper自從參加內地親子節目《爸爸去哪兒5》後爆紅，憑着可愛的樣貌和溫和的性格深受粉絲喜愛。昨日（1日）是Jasper六歲生日，小春和應采兒特別為寶貝仔舉行一場生日會，一家三口還穿上親子裝影相，畫面非常溫馨！

Jasper六歲喇！（應采兒微博圖片）

應采兒在微博分享了生日Party的照片，壽星仔Jasper披上披風，扮演《Teen Titans》中的「羅賓」，小春兩公婆都玩埋一份，穿上卡通造型上衣，同囝囝擺出多個搞怪Pose。而整個生日會也是以該角色為主題，就連生日蛋糕都是羅賓造型的立體蛋糕，相當有心思。

連生日蛋糕都係羅賓造型，好有心思！（應采兒微博圖片）

+ 2

除了Cosplay羅賓之外，一家三口還穿上印有「6 Jasper The Birthday Boy」的藍色T恤影相。見到囝囝這麼開心，站在Jasper身後的應采兒都笑得非常開心，還錫錫Jasper，母子情深的畫面好溫馨！不少網友亦紛紛留言送上生日祝福，可見Jasper有幾受歡迎！

Jasper去年生日，一家三口都玩Cosplay。（IG@yingcaier）