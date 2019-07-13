【多圖】「迷你迪麗熱巴」網上爆紅　真身原來是新彊小學生

內地女星迪麗熱巴和古力娜札憑深邃五官、白皙肌膚以及曼妙身形俘虜千萬觀眾的心，而其實這兩位絕色佳人還有另一個共通點，便是她們都擁有新疆維吾爾族血統。最近，微博便瘋傳一張新疆小學生的照片，相中的小女孩的美貌比起迪麗熱巴有過之而無不及，不但五官精緻，其笑容更是甜美可人，令網友紛紛醉倒，又有人留言指新疆確是盛產美女的好地方：「在新疆，三步一個迪麗熱巴，五步一個古力娜札」、「在新疆，迪麗熱巴這樣的真的很多」、「我一個新疆朋友告訴我，熱巴在他們那裏只能算得上是中等」。

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迪麗熱巴憑充滿異國風情的出眾美貌成為內地一線女星。（微博/@Dear-迪麗熱巴）

其實仔細看，這位新彊小學生比起迪麗熱巴更似英國女星艾美莉克拉克（Emilia Clarke）。在HBO劇集《權力遊戲》中飾演「龍母」Daenerys Targaryen的Emilia一直深受觀眾歡迎，除了演技出眾，不少人更因為其美貌而迷倒。當然，她最吸引人的地方還是其活潑性格，不時在《權》劇全裸演出的她更曾經笑言：「每次我裸體就代表有恐怖的事發生！」，而她兩度戰勝腦瘤的經歷亦是令人佩服。

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