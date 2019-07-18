【多圖】陳瀅IG分享泳衣福利圖　大呻夏天冇得去曬太陽

現年29歲的「宅男女神」陳瀅（Jeannie）憑甜美外表和率真的性格吸引大量粉絲，極速上位，非常有觀眾緣。而且，Jeannie常常在社交平台分享靚相，繼早前上載了在法國街頭穿上大露背裝的相片引起極大迴響後，今日她又在IG大派福利圖。

Jeannie的這張照片非常有美感。（Instagram@missjni）

Jeannie分享了一張在海灘拍攝的泳裝相，她穿上了一非常可愛的粉紅泳衣，不算太性感，但在陽光下，清晰見到腰部的線條，身形勻稱，加上她不經意的「撥頭髮」動作，非常「有feel」。雖然照片是在海灘影的，不過她就用英文留言抱怨因為忙於拍攝等工作，都是在室內進行，所以她這個夏天都沒有時間去曬曬太陽，吸收一下維他命D，所以她就希望大家可以enjoy一下陽光！Jeannie作為一個有60多萬粉絲follow的網絡紅人，照片瞬間已吸引大量網民讚好。作為Jeannie的好友，藝人王敏奕也讚好了照片，並留言「Summer ready」，果然是Jeannie的忠實粉絲，而網民也紛紛指Jeannie好hot，女神出馬，果然威力強勁！

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