香港小姐季軍陳雅思(Bonnie)曾經在無綫節目《歎得好健康》裡因身材健美而引起討論。原來Bonnie最近正在修讀營養學,又一直堅持做瑜伽來維持身材,近日她在個人社交媒體貼上正在做瑜伽的照片,而大眾則注意到她身型勁Fit,除了有S字的曲線身材,11字腹肌亦十分吸睛。Bonnie又寫下:「If you think wellness is time consuming & expensive, try illness. I believe in finding the time to take care of yourself mentally & physically. You’re going to be living in this body for a long time, treat it well.」(如果您認為健康是耗時且昂貴的,請嘗試疾病。 我相信需要花時間照顧好自己的身心。 你將長期生活在這個身體裡,好好對待它。)提醒大眾注意自已的健康,姣好身材引來不少網民留下心心眼Emoji。