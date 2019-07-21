《姜食堂3》20年忠實粉絲恨見偶像姜鎬童　背後原因有洋蔥！

綜藝節目除了能為觀眾帶來歡笑，有時還會成為觀眾的心靈雞湯，為他們注滿能量和希望。韓國金牌導演羅暎錫（暱稱：羅PD）執導，藝人姜鎬童（又譯：姜虎東）、李壽根（又譯：李秀根）、殷志源、安宰賢、WINNER的宋旻浩、Block B的P.O，以及Super Junior的圭賢主持的tvN綜藝節目《姜食堂3》星期五（19/7）播出姜鎬童與粉絲相遇的片段，粉絲遇見姜鎬童時興奮的神情和真情剖白，令觀眾和姜鎬童大為動容。

《姜食堂3》是最近韓國綜藝迷其中一部必睇節目。（《姜食堂3》海報）

《姜食堂3》以抽籤形式選出短期餐廳「姜Pizza」顧客，其中一對母子成功當選，特別是該名母親獲姜虎東親自接待感到非常興奮，原來她是姜虎東的20年忠實粉絲，姜虎東對她而言更是別具意義：「因為我病了很久，看着《兩天一夜》康復，我的願望清單其中一項是見到姜虎東，今天實現願望了」她又稱每當生病時，只要看姜虎東的節目，就會充滿力量，姜虎東漸漸成為他的精神支柱。

星期五播出的《姜食堂3》中，觀眾最印象深刻的，必定是圖中這對母子。（《姜食堂3》畫面）

原來該名母親是姜鎬童的20年忠實粉絲，靠着姜鎬童的節目走出重病。（《姜食堂3》畫面）

姜虎東聞言不禁表示：「我這算得上是什麼啊！」姜虎東深受粉絲的真情剖白觸動，回到廚房後更淚流不止，因而獲P.O出言安慰，其後姜虎東特意替該對母子結帳，以感謝兩母子的支持，姜虎東更特意語重心長指教後輩：「（讓觀眾歡樂）是我們做綜藝節目的理由！」。不少觀眾看畢這段姜虎東與粉絲相遇的片段後，同樣大受感動，截至今日（21/7）截稿前，這段影片在YouTube播放率高達232萬。

姜鎬童回到廚房後，深受感動落淚。（《姜食堂3》畫面）

姜鎬童不止替兩母子結帳，更親自送別兩人。（《姜食堂3》畫面）

截至今日（21/7）截稿前，姜鎬童與粉絲相遇的片段在YouTube播放率高達232萬。（YouTube截圖）

姜鎬童與粉絲相遇逐格睇