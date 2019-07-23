柳俊江太太內疚要子女在惶恐中成長　引朱薰格言互勉：盡做

前TVB主播柳俊江周日（21日）於元朗暴力事件中，因自發前往義載巿民，慘被白衣人圍毆打到頭破血流，身體各處縫了多針，還有很多擦傷和瘀傷。他隨後在IG報平安，其太太雷康怡（Florence）亦有更新丈夫的狀況，面對香港現況，她表示未有最好的東西給予一對仔女而感到內疚。

Florence 在 IG 就近日香港狀況發表感受。（Florence IG圖片）

柳俊江與太太Florence 非常恩愛。（Florence IG圖片）

柳俊江因赴元朗救人，被打至頭破血流。（資料圖片）

Florence在IG感謝各界關心，「爸爸回家了，接受治療後幸好沒有大礙，大家不用太擔心。」她形容7月21日是香港黑暗的一天，同時斥責當權者「眼睜睜的講大話」，受傷的市民不敢到公立醫院；報警沒人受理；協助市民卻被稱參與打鬥、拿鐵通者卻能任意橫行，她感嘆對未來充滿無力感。

Florence亦提到自己一個人聽電台時，忍不住哭起來，作為兩名子女的母親，她說：「很心痛又內疚我們未有最好的東西給予一對仔女，要他們在惶恐的城市中成長。」但商台DJ朱薰在IG的留言給了她鼓勵，育有1子1女的朱薰，跟Florence一樣，對於迎日社會發生的事，感到很重的無力感，相信這也是許多父母的心聲，她日前在IG撰文，表示自己有句格言「盡做」，作為父母，做到幾多就幾多，不要令自己後悔。Florence亦勉勵大家「我們既然已帶了一對仔女嚟到呢個世界，都不能想太多了，要好好療傷，要睡一覺再重新振作，還有更多荊棘需要我們衝破，大家要好好保重，要團結互相幫忙，一起拯救我們的家，香港人共勉。」

柳俊江在IG報平安，文末提及收到很多朋友的問候，當中聽得最多的一句，是「小心呀，屋企有大有細⋯」他 man 爆回應：「正正係『有大有細』，我地（哋）先要勇敢去守護，不是嗎？」

柳俊江：「正正係『有大有細』，我地（哋）先要勇敢去守護，不是嗎？」（Florence IG圖片）

柳俊江與太太Florence 結婚9年，他在大學餐廳對太太一見鍾情，利用ICQ展開追求。Florence 本身是一位豎琴演奏家，創立品牌「Beary Harpy」，在網上教琴，希望讓其他媽咪們能透過網上自學，重拾信心。