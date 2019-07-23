柳俊江太太內疚要子女在惶恐中成長　引朱薰格言互勉：盡做

前TVB主播柳俊江周日（21日）於元朗暴力事件中，因自發前往義載巿民，慘被白衣人圍毆打到頭破血流，身體各處縫了多針，還有很多擦傷和瘀傷。他隨後在IG報平安，其太太雷康怡（Florence）亦有更新丈夫的狀況，面對香港現況，她表示未有最好的東西給予一對仔女而感到內疚。
Florence 在 IG 就近日香港狀況發表感受。（Florence IG圖片）
柳俊江與太太Florence 非常恩愛。（Florence IG圖片）
柳俊江因赴元朗救人，被打至頭破血流。（資料圖片）
Florence在IG感謝各界關心，「爸爸回家了，接受治療後幸好沒有大礙，大家不用太擔心。」她形容7月21日是香港黑暗的一天，同時斥責當權者「眼睜睜的講大話」，受傷的市民不敢到公立醫院；報警沒人受理；協助市民卻被稱參與打鬥、拿鐵通者卻能任意橫行，她感嘆對未來充滿無力感。
Florence亦提到自己一個人聽電台時，忍不住哭起來，作為兩名子女的母親，她說：「很心痛又內疚我們未有最好的東西給予一對仔女，要他們在惶恐的城市中成長。」但商台DJ朱薰在IG的留言給了她鼓勵，育有1子1女的朱薰，跟Florence一樣，對於迎日社會發生的事，感到很重的無力感，相信這也是許多父母的心聲，她日前在IG撰文，表示自己有句格言「盡做」，作為父母，做到幾多就幾多，不要令自己後悔。Florence亦勉勵大家「我們既然已帶了一對仔女嚟到呢個世界，都不能想太多了，要好好療傷，要睡一覺再重新振作，還有更多荊棘需要我們衝破，大家要好好保重，要團結互相幫忙，一起拯救我們的家，香港人共勉。」
柳俊江在IG報平安，文末提及收到很多朋友的問候，當中聽得最多的一句，是「小心呀，屋企有大有細⋯」他 man 爆回應：「正正係『有大有細』，我地（哋）先要勇敢去守護，不是嗎？」
柳俊江：「正正係『有大有細』，我地（哋）先要勇敢去守護，不是嗎？」（Florence IG圖片）
柳俊江與太太Florence 結婚9年，他在大學餐廳對太太一見鍾情，利用ICQ展開追求。Florence 本身是一位豎琴演奏家，創立品牌「Beary Harpy」，在網上教琴，希望讓其他媽咪們能透過網上自學，重拾信心。
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前晚睇新聞睇到瞓唔到，凌晨時妹之紮醒，話要去爸爸麻咪床度瞓，我抱佢上嚟，我望住佢塊肉面，摸下佢額頭啲頭髮，諗起朋友話呢排真係有後悔帶咗個女嚟呢個世界。 以前人哋問我，個社會咁，點解仲生仔。我答佢話我對自己有信心，我有信心教好佢哋，俾佢哋喺好嘅環境下成長。但最近又真係發生太多事足以打垮人嘅信念，嗰晚我無力感都好重，喊咗好多，覺得已經喺自己能力範圍以外。 沉澱咗一晚，第朝要準備當日節目，心諗點做好？我做節目係想帶開心俾人帶能量俾人，但尋日咁點做？我搵返我成日用嘅兩粒字掛返喺心口：「盡做。」無論喺工作上定係喺照顧屋企上，盡做。做到幾多就幾多，唔好俾自己後悔。 老實講，我都覺得暫時搵唔到有咩解決方法，但唔通現況係咁我就頹喺度？暫時未有岀路，就用呢段時間調整心態，覺得睇得太多的話，行開下先，只讓心情往下沉都唔係辨法。 我相信，你總有方法幫自己鬆返少少，睇書好聽歌好習字好跳舞好，我揀咗呢樣−−尋日同大小去街，買咗幾件特價衫俾佢哋，女人仔覺得好抵！個人鬆咗啲，整頓下，繼續上路！繼續盡做！💪🏼💪🏼💪🏼 . #阿之媽說 #純粹感性冇組織冇計劃亦無差別人人用得 #調整心態 #睇呢啲仔女相同RetailTherapy對我有用🤩 #你揀啱你嘅😉 #盡做💪🏼💪🏼💪🏼 #一起過🙌🏼 #tammuig #肉肉 #tambaby #冧之之兄妹