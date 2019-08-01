伍詠薇公開keep fit秘訣　全靠3招靚足咁多年！

伍詠薇（伍姑娘）今年剛好50歲，不過依然保養得宜，早前她一個人度假旅行，穿上泳裝的她，身形依然超fit，而泳衣更是25年前買的，至今依然「啱身」，令人好奇她是怎樣keep fit的，近日伍姑娘公開了自己的秘訣。

伍姑娘勁靚！（Instagram@christineng）

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伍姑娘的泳衣相令網民對她的保養之道勁好奇，今日她就在IG跟大家分享了自己的秘訣，原來她緊守這三招去keep住自己的身形。首先，在飲食方面，雖然伍姑娘也自爆自己是好「為食」，不過見她在旅行之餘也有密密做運動，而她最愛的運動應該就是瑜伽，既可強化肌肉，也可保持線條。

伍姑娘分享保養之道。（Instagram截圖@christineng）

第二，就是她的飲食習慣，平時伍姑娘很喜歡吃魚，和多菜少肉，也是非常健康的習慣，另外，她也在IG發文中提及自己每天只吃兩餐，分別是早餐或brunch和晚餐，而且是沒吃澱粉質。第三，關於進食時間方面，最特別的是她在3年前開始，晚飯定了在6時至6時半，即是最遲是在6時半前進食，還指這樣對身體有好處。難怪她體重可以長期在維持在49-50公斤，而且依然外表明豔照人。

點擊下圖跟伍姑娘學習︰