【開心速遞】送水輝舉行入行十年兼36歲生日會　收費$250有咩玩？

話咁快，今年已經是許家傑（Jack）入行成為無綫藝人的第10個年頭。自他參選《香港先生競選2009》奪得冠軍後，他就開始在電視圈打滾，10年間大大小小也飾演過50個以上的角色。雖然頭數年仍處於新人階段而未有代表作，但直至2017年在處境喜劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「送水輝」一角，就令他迅速上位成為劇迷心中的新一代男神。

許家傑36歲生日派對，除了是一個Fans Meeting，原來也是一個抱抱會。（IG圖片 / jackhero5）

適逢今年是他入行第10年，他今日就在IG上公布，將於8月17日（週六）舉辦生日會兼慶祝派對。不過，到底生日會有甚麼活動呢？許家傑接受《香港01》查詢時，就笑言：「冇嘢玩㗎，淨係得見到我，哈哈。講真，可能真係冇咩玩，會同佢哋講吓劇情，講吓《愛回家》嚟緊會做啲咩，同埋分享。雖然呢個係生日會，但係平時好難可以坐低同佢哋慢慢傾。其實佢哋都好想同『送水輝』，或者許家傑傾計，所以最主要都係分享自己嘅經歷。另外，都會同佢哋玩下遊戲，可能今次比較倉促。如果搞得成，可能下次搞啲Workshop，整蛋糕或手袋。」

10年前參選香港先生的「送水輝」，與10年後的他樣貌真的沒什麼改變。（視覺中國）

相信不少粉絲都會關心玩遊戲會否與他有「親密接觸」，例如摸下胸肌？他笑言：「胸肌就冇得摸㗎啦，攬攬、影吓相就無任歡迎嘅。」講到去生日會，就當然要帶禮物，不過他對於生日禮物的要求，原來又十分有意義。「最好帶禮物，而帶嘅禮物最好就係$100或者$50嘅捐款，捐畀有需要嘅人。因為我生活上冇咩缺，唔使帶禮物畀我，大家帶一啲幫到人嘅嘢就得啦。」他最後更透露，自己也為了入場的粉絲準備了一份神秘禮物。至於到底是甚麼禮物呢？他就大賣關子：「到嗰日先會知。」

《愛·回家之開心速遞》一劇中出現不少經典場面。（IG圖片 / jackhero5）

其實《開心速遞》的演員搞生日會慶祝已經不是首次，周嘉洛在2017年8月舉辦過粉絲見面會，收費$150，而今年5月份，「傻強」（馮奕森）也舉辦過生日會，收費則是每位$350。相對而言，以送水輝的人氣收$250都算合理。（【開心速遞】傻強馮奕森舉行首個粉絲見面會 金城安朱凌凌任嘉賓）當時除了主角到場之外，還有朱凌凌（吳偉豪飾）、George（張明偉飾）、C AllStar的King（吳崇銘） 以及Error的肥仔（梁業）等人。會上除了播放出「傻強」的靚仔騷肌片段，也與粉絲們大玩遊戲和唱歌，都幾熱鬧㗎。