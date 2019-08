朱千雪fb分享新婚感受親爆8月3日出嫁　向丈夫公開愛的宣言

朱千雪(Tracy)與青梅竹馬男友Justin在今月初於峇里舉行浪漫婚禮,在親友的見證和祝福之下正式結為夫婦,場面溫馨感人,當晚一對新人還舉行了婚宴。Tracy和老公Justin於出世的時候經已結緣,他們致詞時特別多謝兩位媽媽,因為兩位媽媽選擇在同一個醫院生BB,而且一直保持聯絡,亦每年幫他們幾位同產房出世的小朋友舉行生日會,所以幾位小朋友才會成為兒時玩伴,一起長大,直至今天也是對方的好朋友。

Tracy同老公Justin由細識到大。

剛剛成為人妻的Tracy於她的facebook出post分享新婚喜悅的心情,並透露了自己出嫁的大日子,公開和老公愛的宣言。Tracy留言表示:「A wedding sets the scene for the life we want to create. On Aug 3, we had a simple ceremony and promised each other to share an ordinary but meaningful life, and to make everyday better than the last together. 」原來Tracy的Big day是在8月3日,網民都紛紛留言為她送上祝福。

Tracy出post分享新婚感受。(朱千雪fb截圖)

點擊下圖逐格睇千雪BB出嫁時嘅靚相,以及佢嘅結婚相同BB相: