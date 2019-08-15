黃子恆曾因無法呼吸送院　食藥後難集中仍拍劇：唔開工病得更嚴重

黃子恆於8月12日在IG發文，透露自己最近幾個月健康亮紅燈，更一度接近死亡邊緣：「數數月前開始，身心均受病毒纏擾，久治未癒，期間有次睡眠中呼吸困難，不得不打999求助！」引起不少網民猜測，有稱他感染怪病，也有人指他感染病毒要停工。

今日他出席TVB新劇《包青天再起風雲》宣傳活動時接受訪問，解釋事件始末，承認患上驚恐症（精神病的一種）：「2，3月開始，成日都會好容易頭暈，甚至乎暈低，跟住休克，但係當時冇特別處理，因為第二日又冇事。」他透露自己並沒因此而去睇醫生，直至到近期夜晚睡覺時不能呼吸，才打電話求救，並急救送院。

早前黃子恆因為突然無法呼吸而打999求助，去了急症室檢查，醫生證實他患上驚恐症，需服藥控制病情。（陳順禎攝）

黃子恆今日出席無綫新劇《包青天再起風雲》宣傳活動，乍看精神不錯。（陳順禎攝）

醫生證實患上驚恐症 服藥後難集中仍堅持開工

回想當日送院情況，黃子恆仍有餘悸：「嗰次我係驚，所以就去咗急症室，但係當Check晒所有嘢之後，佢只係俾鎮靜劑。」醫生告之，原來他並非身體受病毒感染，而患上驚恐症，他透露現時仍處於康復期中，需定期食藥控制病情。問他食藥後會否影響工作？他表示無奈：「開頭醫生俾嘅藥係有啲重，我食完又好吽，個人會集中唔到，記嘢記唔到，但係都係要食，後來我叫醫生開輕啲嘅藥。」

雖然服藥後有副作用，但他仍然堅持繼續拍劇：「冇得唔開工，如果我工都唔多嘅時候，再唔開工，病情就會再嚴重。同埋開工可以見多啲人，又可以投入角色，忘記一啲現實中嘅嘢，係逃避㗎喇，不過冇辦法。」他認為，今次患病源自日積月累的壓力，亦分享了解決方法：「首先要接受自己真係有做得唔好嘅地方，一定要知冇得抗拒自己，要知道邊度有問題，先有得改進。咁樣會好啲。」