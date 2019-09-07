【輝哥為食遊II】飲食節目拒絕賣口乖　吳錫輝：唔好食咪照講囉！

訪問是由無綫安排，不過沒有前設，TVB對娛樂新聞真的很自由，藝人專訪做得多，離不開那些問題，但少接觸吳錫輝人稱輝哥這種閱歷豐富的前輩，有點無從入手，先讓攝影師拍照，趁機閒聊試探下對方，地點是星記菜館，因為是酒家，影靜態硬照要花點心思，攝影師無意中選了一幅磚牆作背景，示意這裏開始拍照，輝哥看到：「嘩，這麼像連儂牆。」

輝哥未當美食家前，是港台前副廣播處長，社會動盪了兩個月，他當然留意到，亦沒有因為節目播放而掩飾對香港的關心：「到現在這個亂局是誰之過呢？我相信大家也很清楚，到今日林鄭月娥不出來弄清楚這件事香港沒有得救,這班年青人有自己的表達方式，我們永遠想像不到，他們是不是百分百正確？當然不是，但你跟他們每單計算？如果你是這樣對年青人，社會只會繼續亂下去，這件事要負責是政府。」

輝哥去過連儂牆，他支持年青人和平表達訴求，亦因為不應同年青人逐單計數。（劉智源攝）

訪問地點是輝哥相熟的，他一早到場，事前亦準備了四道餸在枱面，伙記亦主動拿了一枝白酒來放在輝哥旁邊，先來幾個熱身的問題，再問輝哥會否擔心比較或收視？

對於這個問題，輝哥相當從容：「第一輯的《輝哥為食遊》在星期六晚7:30播映，但收視去到18點，（週六，日收視有12點已很高），連續8星期周末收視第一，初時也不知原因，後來我懂了，觀眾喜歡這些節目，原來不是因為面前那些食物，而是那個人去Deliver（帶出）這些食物的優點，這才是重點，說服力及魅力那件事，沒話說的，講完，清楚。」說罷飲一啖白酒，等待另一個問題。

輝哥認為飲食節目要貼地，要將真實感受說出來，「你唔可以乜都話好食，有時要critical」（《輝哥為食遊II》截圖）

輝哥說話一矢中的，說話帶點霸氣，但因為是事實加上他的江湖地位，聽落令人舒服，他本人如是，節目也如是：「你不能因為飲食節目，就任何食物都說好味，有時要有點critical,不是因為飲食節目，就好像法律規定一樣，我一定要讚好，這是不行的，如果湯真是多了一點油，就在節目中直說吧，不會死的，對嗎？有些人就是不敢說，任何食物都說好食，我真的不明白。你估觀眾會不明白嗎？譬如有一集，林秀怡問我覺得如何？我只是『唔』了一下，大家就明白了，難道我說『唔好』嗎？去到人家的食店拍節目，不要踩死人吧。」

輝哥當年為now拍攝的飲食節目《輝哥的饌賞》口碑一流，節目中除了美食，更有不少巨星張學友、陳奕迅當嘉賓。（《輝哥的饌賞》截圖）

68歲處之泰然 不理會連登仔批評

輝哥原先想拍《望子成才》澳洲篇，但有次去台灣剛好同無綫行政總裁李寶安，無綫電視副總經理杜之克吃晚飯，杜之克提議輝哥拍古祖菜式，那就拍了《輝哥為食遊》，極高層半欽點製作的節目（這個節目是外判製作），老闆的要求輝哥做到了，收視有交待，但他最想自己的節目令老友記有得著：「連登仔會不會鬧我？我不關心，我已68歲處之泰然，我回內地吃飯介紹美食就是親中嗎？戇居！不能將件事混為一談，那是一塌糊塗，但這是我沒辦法的，我的Target audience是50歲或以上，這是很清楚，我有信心令一班老友記開心，有些老友記現在已行動不便，他們就是透過看我的節目就當重回故鄉，人家看你的節目開心得到快樂就行了，我還求什麼？」

輝哥今年６８歲坦言為老友記服務，但亦相當留意後生仔的一舉一動。（劉智源攝）

直言年輕人關心社會 輝哥：佢哋有自己表達方式

雖然輝哥表示不理會連登仔，但不等於他不關心年輕人，現在年輕人很關心社會，這位前港台副廣播處長當然有一直留意事態發展，：「這班年青人有自己的表達方式，我們永遠想像不到，由時間、速度、方式怎樣去演繹，我們不會知道，你有沒有telegram？我都沒有，但就算你有又如何？人家不會讓你加入；港大又如何？港大校長又如何？學生敲你門要求你對話，你就要出來對話，這個年代就是這樣。」

《輝哥為食遊》首集收視為星期六之冠，輝哥形容與糖妹的組合，令老人家有帶住個孫去食嘢咁親切。（fb:糖妹Kandy)

強調港台角色不是鬧政府：是監察！

在這場社會運動，港台擔任了一個很重要的角色，特別是鏗鏘集作了時代的見証，但亦有人覺得港台屬政府部門，應該支持政府，輝哥不同意這個說法：「港台的角色解釋了一萬次也沒用，港台角色是公營廣播機構，我們的老闆不是特首而是市民，港台要向市民負責，由我入港台的第一天1974年開始，雖然中間經歷了不少政治風波，但好多同事現在也堅守剛才我說的天職，我們是服務市民不是服務政府，我們曾經爭取過獨立但不成功，因為我們身份尷尬，我們不是鬧政府，而是監察政府，所以繼續有《鏗鏘集》、《頭條新聞》等，這些節目當然是若干人眼中釘，但你看回現在香港整個形勢發展，就算明天港台完全歸順特區政府，那又會如何？難道香港形勢會有所改變？大家冷靜下來想清楚，現在的社會動盪是誰之過？誰之錯？」