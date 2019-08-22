陳曉華IG疑似回應與狄易達翻撻傳聞：快樂亦會隨之而來

最近有報道爆2018年度香港小姐冠軍陳曉華（Hera）秘密與狄易達翻撻！據知二人於上年4月分手，但報道指有讀者報料指在九龍灣一間餐廳撞見他們吃飯，更穿上運動情侶裝，Hera全程與男方甜蜜對話，到餐廳關門才願意埋單離開。

Hera當年泳衣照片。（陳順禎攝）

Hera事後否認復合，回應只是跟朋友吃一頓飯而已，大家毋須猜測太多，不過她亦沒有否認有復合的機會，但目前以工作為先。今天（22日）Hera在Instagram發布了一張照片，內容是說：「If the hurt comes, so will the happiness.（如果傷痛來臨，快樂亦會隨之而來。）」疑似是回應她與狄易達之間的感情，是否之前分手的傷痛換來今天快樂的復合？

Hera在Instagram發表感受，疑似回應感情狀況。（陳曉華instagram截圖）

有傳當年二人拍拖，狄易達是當第三者，介入Hera與一位男同學的兩至三年感情，有消息人士透露，當時兩人分手的原因是因為狄以達，卻不清楚究竟三人是否陷入三角戀，但兩位新歡舊愛的交接時間非常緊密。直到Hera跟狄以達正式拍拖時，狄以達會接Hera放學，還經常接送女友去實習地點。