陳曉華IG疑似回應與狄易達翻撻傳聞：快樂亦會隨之而來

最近有報道爆2018年度香港小姐冠軍陳曉華(Hera)秘密與狄易達翻撻!據知二人於上年4月分手,但報道指有讀者報料指在九龍灣一間餐廳撞見他們吃飯,更穿上運動情侶裝,Hera全程與男方甜蜜對話,到餐廳關門才願意埋單離開。

Hera當年泳衣照片。(陳順禎攝)

Hera事後否認復合,回應只是跟朋友吃一頓飯而已,大家毋須猜測太多,不過她亦沒有否認有復合的機會,但目前以工作為先。今天(22日)Hera在Instagram發布了一張照片,內容是說:「If the hurt comes, so will the happiness.(如果傷痛來臨,快樂亦會隨之而來。)」疑似是回應她與狄易達之間的感情,是否之前分手的傷痛換來今天快樂的復合?

Hera在Instagram發表感受,疑似回應感情狀況。(陳曉華instagram截圖)

有傳當年二人拍拖,狄易達是當第三者,介入Hera與一位男同學的兩至三年感情,有消息人士透露,當時兩人分手的原因是因為狄以達,卻不清楚究竟三人是否陷入三角戀,但兩位新歡舊愛的交接時間非常緊密。直到Hera跟狄以達正式拍拖時,狄以達會接Hera放學,還經常接送女友去實習地點。