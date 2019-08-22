梁靖琪婚後致力投身慈善　率領各界女強人拯救雛妓

梁靖琪（Toby）結婚兩個月，昨日獲梁家樹確認，有指她已有身孕約4、5個月。早前Toby受訪時曾透露婚後不會急着度蜜月，而是致力投身慈善工作，全因去年的柬埔寨探訪之旅。兩夫妻原本於今年10月再去到當地探訪，不過因為「造人」成功而無奈要將柬埔寨慈善之行延期，日前Toby聯同各界成功女性代表，包括香港女律師協會副會長Sarah、珠寶品牌創辦人及設計師Christine、活動統籌Leanne，策劃了長達一整年的慈善活動去幫助改善人口販賣造成的問題。

Toby早年經老公介紹下認識致力打撃人口販賣、救援童妓的國際慈善團體，提起去年的柬埔寨探訪之旅，Toby表示香港到柬埔寨的機程不過兩個多小時，但眼前的景象卻截然不同：「有一位柬埔寨的餐廳老闆，平日會把剩下的飯菜送給有需要人士，有一天他送晚了，竟親眼目睹一位母親向三歲孩子餵食毒品，讓他不會產生飢餓感，可以繼續行乞，這件事令我難以釋懷。」雖然今次要將行程延遲，但很喜歡小朋友的Toby和Jon堅持必定會再回當地幫助有需要的人：「慶幸身邊好多朋友好有愛，大家透過我了解到當地情況後，會主動提供協助，金錢又好、物資又好，勿以善小而不為，因此我們籌備了一連串的慈善活動，例如義賣、分享會等等。」

提到新婚生活，Toby坦言Jon不但是最好的丈夫，也是自己的人生導師：「受到Jon的影響，我學會了施比受更有福。記得老公在婚宴當晚，向親友承諾會愛我一世，當時我就明白，愛是無私奉獻，我們在對的時間遇上了對的人，因為愛過，所以慈悲；因為懂得，所以寬容，未來將會共同努力，將最大的歡樂和幸福發放開去。」對此，Toby亦想起了生活在貧苦地區的兒童，拯救兒童固然重要，Toby認為後續的救援工作才是關鍵，而國際慈善機構AIM除了跟進後續發展，更會教導他們一些維生技能，例如做手飾、絲巾等等，讓他們可以自力更生。