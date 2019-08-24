李靖筠從做演員、主持到歌手：好貪心演戲同唱歌都想做

李靖筠（Gladys）於周五（23日）出席電影《白宮淪陷3天使淪陷》的首映禮，對於自己在上月尾推出新歌《第三顆行星》，她透露這首歌意義重大：「因為小克幫我填咗好靚嘅詞，歌詞就講每一顆行星都有自己嘅軌道，好似人咁有自己嘅崗位，希望大家可以互相尊重，係一首好大愛嘅歌。」曾為自己作曲的Gladys，被問到接下來想寫什麼類型歌：「我對曲風有多啲想法，暫時派咗兩首歌，我諗大家都覺得我嘅曲風R&B啲，我都好像保留呢樣；有時感覺自己寫歌未係好成熟，都會繼續寫、儲多啲歌。」

李靖筠出席電影《白宮淪陷3天使淪陷》的首映禮。（陳順禎攝）

Gladys出道4年內便在4個電視台都有拍攝節目、亦有參與電視劇和電影的拍攝、今年又轉職歌手，問到她比較偏愛哪一項，她就說：「我真係好貪心兩樣（演戲和唱歌）都想做，甚至覺得兩者係相輔相成，因為演員俾咗好多養份我，作為演員經歷好多唔同人嘅生命；或者喺自己生命裡都有唔同經歷，帶俾我好多情緒、感受，就好想寫歌。」

李靖筠說到未做歌手時已經習慣用音樂去抒解自己的情緒。（陳順禎攝）