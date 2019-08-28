梅艷芳《何日君再來》現鬼影？　港通靈女作家出書揭梅姐顯靈經歷

農曆7月鬼門關將至，香港作家陶貓貓出版《見鬼之後：通靈港女陰陽眼實錄與靈譯告白》（時報出版），書中完整記述她從5歲開始至今的陰陽眼實錄。從對陰陽眼感到害怕、抗拒，到逐漸了解、釋懷、坦然面對，也談到她「看」到梅艶芳的經驗。

香港作家陶貓貓出版《見鬼之後：通靈港女陰陽眼實錄與靈譯告白》（時報出版），書中完整記述她從5歲開始至今的陰陽眼實錄及「看見」已故樂壇天后梅艷芳的經歷（《見鬼之後：通靈港女陰陽眼實錄與靈譯告白》封面）

陶貓貓在書中表示，她很愛梅艶芳，但2003年12月30日，她走了。

書中說，有年她去參加香港電影資料館一個講座，談到梅姐拍電影《何日君再來》的怪事。當時梅艷芳拍最後一個鏡頭，導演要她背着鏡頭，頭也不回的一直向前行，然後就出完場字幕。可是有一天剪接師發現這最後的一個鏡頭很不妥，於是叫了導演和相關人等一起再看多一次。

按圖看梅艷芳《何日君再來》精彩劇照▼

書中表示，原來當鏡頭內的梅艷芳一直向前行的時候，螢幕的左手邊慢慢伸出了一隻手！ 一隻蒼白瘦長的手，手指很瘦長，而且非常白，橫跨至螢幕的右手邊——看來是一隻女人的手。陶貓貓說，她有看過這個鏡頭，心頭一震，在想究竟為什麼會有一隻女人的手出現在鏡頭？

過了一陣子，陶貓貓的媽媽說想去看天壇大佛。她們去到寶蓮禪寺，吸引她眼球的並不是舍利子，而是在地面層梅姐和她姐姐梅愛芳的大黑白瓷相片。當時我心想：「啊！原來梅姐放在這裡…」結果耳邊響起：「不是這裡啊！在前面那間不顯眼的寺廟，找珠女吧！」的陌生女聲，令她嚇到打冷震，因為她旁邊根本沒有任何人。

有次作者陶貓貓的媽媽說想去看天壇大佛，她被梅姐的遺照所吸引，更被「聲音」引渡至梅姐真正的靈位（視覺中國）

書中說，她於是獨自走去尋找這間不顯眼的寺廟，寺廟內有很多骨灰龕，她徘徊細看，真的發現有個屬於「珠女」的骨灰龕，但不知道是不是梅艷芳的，因骨灰龕並沒有相片。不過她想，既然有不知名的聲音指引，她就買了一束香去拜祭，當結一場善緣。

書中說，後來她突然感冒，而且還發起燒來。有一晚，可能已經睡了一整天，晚上就失眠了。她起床走到客廳坐下來想東想西（在黑暗中想東西特別清晰），突然覺得屋內很靜，心想應該有「東西」在家，但同時間她又想，她家是有做結界的，一般鬼靈根本進不來。於是她放鬆自己，閉上眼睛：「可能是某神明吧！有什麼吩咐？」

2018年12月30日，梅艷芳逝世15週年，一眾歌迷前往紀念展悼念（視覺中國）

結果，有女人的聲音咳了兩下，像要清一清喉嚨：「可以幫我辦一件事嗎？」是梅豔芳的聲音，讓她又驚又喜。她於是依照梅艷芳囑咐：「妳替我找某人，替我傳話吧！」，將梅艷芳要她辦的事打電話給那位她也認識的人。陶貓貓說，至於對方後來有否照梅姐的話去做，她就沒有再跟進了。但為何梅艷芳要找她辦事呢？ 她想，可能梅艷芳知道她認識對方。

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